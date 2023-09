Tim Burton: “La IA es como un robot que se apodera de tu alma”

El experimento se hizo viral, pero no para diversión del cineasta. En una entrevista con “The Independent” de Londres, Burton reaccionó disgustado ante las recreaciones que la IA hizo de su estilo. “Hicieron que la IA hiciera mis versiones de los personajes de Disney”, dijo Burton. “No puedo describir la sensación que me produjo. Me recordó a cuando otras culturas dicen: ‘No me hagas una foto porque me estás quitando el alma’”. “Lo que hace es chuparte algo”, continuó. “Te quita algo del alma o de la psique; eso es muy inquietante, sobre todo si tiene que ver contigo. Es como si un robot te quitara tu humanidad, tu alma”.

Combinar la IA con autores reconocidos se ha convertido en tendencia en las redes sociales. En los últimos meses también se han hecho virales los videos creados por la IA en los que se diseña, por caso, cómo serían “La guerra de las galaxias” o “El señor de los anillos” si las dirigiera Wes Anderson. Anderson intentó averiguar quién fue quien creó esas imágenes sin obtener resultados. “Si alguien me envía algo así, lo borro inmediatamente y le digo: ‘¡No lo hagas más’”, dijo Anderson en una entrevista a “The Times” de Londres. “No quiero ni siquiera ver esas cosas porque hasta corro el peligro de tentarme y hacerlo, y no sería yo sino otra mente la que me pidiera que lo haga”.

Burton se encuentra actualmente en Italia para apoyar una nueva exposición de su obra que se inaugurará el mes que viene en el Museo Nazionale del Cinema de Torino. La producción de su último largometraje, “Beetlejuice 2”, está detenida debido a las huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA. Durante la entrevista con The Independent, Burton también dijo que hacer películas para grandes estudios puede ser una experiencia agotadora, pero que él intenta centrarse en los aspectos positivos. “Por eso me resulta difícil ver las películas después, porque sigo sintiendo todo lo emocional que conllevan. Eso no me libera. Pero disfruto con toda la gente con la que he trabajado”, afirmó.

“En esta última, ‘Beetlejuice 2’, he disfrutado mucho. Intenté despojarme de todo y volver a lo básico de trabajar con buenas personas, actores y marionetas. Fue como volver a la razón por la que me gustaba hacer películas”. Añadió que la secuela de Beetlejuice, protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jenna Ortega y Willem Dafoe, estaba casi terminada de rodar antes de que se convocaran las huelgas. Su estreno está previsto para el 6 de septiembre de 2024. “Sabemos lo que tenemos que hacer. Está hecha al 99%”.



Guillermo del Toro, en cambio, no se mostró muy preocupado por la inteligencia artificial y su impacto en la creación de contenidos de entretenimiento. “La gente me pregunta si me preocupa la inteligencia artificial, yo digo que me preocupa la estupidez natural. Es sólo una herramienta, ¿verdad?”, dijo el director de “Pinocho” y “La forma del agua” durante el discurso de apertura en el Festival de Cine de Toronto. “Si alguien quiere películas hechas por IA, que las consiga. No me importa la gente que quiere algo de mierda, rápidamente”, dijo, argumentando que la IA tendría éxito o moriría en función de lo que la gente hiciera con ella para llevar una visión personal a una pantalla. “Si no, ¿por qué no comprar una impresora, imprimir la Mona Lisa y decir que la has hecho tú?”, dijo Del Toro durante en Toronto.

Un día después, habló de su pasión por la animación dibujada a mano, la animación stop-motion y otros mundos fantásticos. “Por alguna razón, en Occidente se considera que la animación es para niños y no un medio para el arte puro y la creación pura”, dijo. Señaló que Canadá, donde vive, tiene un amor muy arraigado por la animación, que se remonta a los primeros días de la National Film Board of Canada. “Me gustaría que la gente entendiera que es un medio y no un género. Algunas de las películas más importantes se han hecho en animación”, insistió.

Añadió que la animación sigue siendo en gran parte dibujada a mano y creada y producida por humanos. “Incluso lo que llamamos animación por computadora no lo es. Son figuras que tienen que ser animadas y es una transmisión directa de la personalidad del animador al modelo, y el stop-motion es lo más promiscuo de todo eso”, dijo del Toro sobre la gente en el set jugando con juguetes delante de una cámara.