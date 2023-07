Todo lo que necesita saber de las elecciones “concurrentes” en CABA (y debe atreverse a preguntar)

“Nos faltó un poco de tiempo y experiencia. Pero no era imposible”, afirma la jueza federal con competencia electoral María Servini respecto a la complejidad de organizar su trigésima elección consecutiva, pero esta vez bajo la modalidad mixta, lo que implica un gran cambio para el que hubo que capacitar personal y autoridades, y está en la fase final de ensayos abiertos para que el público se acerque a probarla. El simulacro es una suerte de “look and feel” para el votante. La última chance de recoger mejoras o sugerencias. En palabras de la jueza por si “ve algo que no se ha visto desde acá”. “Estamos a tiempo para que nos den sugerencias”, indicó Servini que hace valer su experiencia récord en la dirección de comicios y destaca la labor de su equipo al remarcar que trabaja de manera constante e invisible en los años en los que no hay votaciones. Por orden suya, casi no hay establecimientos de los 1.097 que tengan dos pisos para subir. De preferencia todo será planta baja. No solo por la gente con problemas de movilidad, sino también porque esta vez está la “máquina”.

Voto electrónico.jpg

Ultimátum

A Servini no le tiembla el pulso para fijar un plazo letal para las agrupaciones como Unión de Centro Democrático (UCD), Proyecto Joven y Principios y Valores para que presenten el material adeudado a riesgo de quedarse afuera de las PASO. Del mismo modo, es probable que fije nuevamente el requisito de que la información provisoria que se dé a conocer a partir de las 21 del domingo respete la proporcionalidad de carga de los 5 distritos más importantes. Eso sin importar que el recuento porteño sea infinitamente más veloz. En esta oportunidad hay armonía con la Cámara Nacional Electoral (CNE) dejando atrás capítulos de fricciones, y un énfasis en el trabajo en conjunto y colaborativo con el flamante tribunal electoral porteño que funciona bajo la órbita de CABA pero consensua todo con Servini. Además, comanda un grupo de WhastApp con todos los jueces electorales del país para tramitar eventuales urgencias que sucedan en la jornada.

Un detalle no menor que insisten en remarcar es el objetivo de despejar las sospechas que rodean siempre un voto intermediado por la tecnología. La “maquina” no solo no tiene conexiones externas, sino que funciona como impresora en una primera instancia y como una calculadora para el recuento. “No almacena ningún dato”, subrayan. La BUE posee un chip. Una vez impresa, el chip permite reproducir en la pantalla lo mismo que esta impreso. El recuento es significativamente más rápido porque simplemente se apoya el chip en una suerte de lector como el de supermercados y contabiliza automáticamente en cada categoría. No permite pasar la misma BUE dos veces y advierte que esa boleta fue leída. Cualquier máquina sirve para contar. Con esas previsiones, el desafío es otro: evitar el ausentismo. No de las autoridades de mesa (ya se cursaron 25 mil telegramas con buena recepción) porque la Justicia electoral afirma que cuentan con personas suficientes como para evitar el riesgo de que algún votante tempranero termine absorbido por la mesa contra su voluntad.

Por eso Servini dictó una resolución exhortativa respecto a la obligatoriedad del voto y recordó que además de la multa (risible por los montos), existe toda una batería de sanciones previstas en el Código para quienes incumplan con el deber cívico de votar. Si los Poderes Ejecutivos pusieran en vigor esas facultades, por ejemplo, ningún empleado público a cualquier nivel podría evadirse sin justificarlo porque correría el riesgo de ser cesanteado, o bien tramitar renovaciones de DNI o licencias quedarían impedidas para quienes no concurran. Reinstaurar esas sanciones podría combatir la sensación de que no votar no trae ninguna consecuencia lo que, combinado con apatía a la oferta electoral y desánimo coyuntural, explica las magras concurrencias.