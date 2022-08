Editaron imperdible de Neil Young, “Toast”

Este “Toast” es uno de esos tesoros perdidos del inmenso catálogo de Neil Young, en cuyo universo todo se transforma. En general, de formas interesantes y sustanciosas, pero pocas veces tanto como en el caso de este imperdible disco que era un proyecto de hace 20 años, nunca escuchado de este modo. En 2002, muchos de los temas de “Toast” aparecieron en uno de los álbumes más originales y menos apreciados del legendario rocker canadiense, “Are You Passionate?” que surgió de su encuentro con el combo instrumental de Stax Records Booker T. & The Mg’s, es decir, los creadores del Memphis Sound y eminencias de la música soul que ya se habían conocido cuando tocaron como banda de apoyo de un homenaje a Bob Dylan de la década del 90, pero a los fans de Neil Young no les gustó mucho un disco soul del experto en country rock. Ahora, muchos de esos temas, incluyendo joyitas como “Don’t Say You Love Me” y “Going Home”, reviven en las versiones que ya se habian grabado con sus Crazy Horse -su banda de siempre- más algunos inéditos que habrían quedado desdibujados en una versión soul. “Toast” es toda una sorpresa, ya que todos los temas, aun los que aparecieron en el disco de 2002, son casi desconocidos por los seguidores del viejo amigo de Crosby Stills & Nash, esto a pesar de estar entre lo mejor de uno de los músicos fundamentales de la historia del rock.