El actual choque entre poderes es una encrucijada que sólo puede resolver la política

No es posible analizar el conflicto inter poderes desatado en la Argentina con alto impacto institucional sin ampliar el angular hacia la panorámica que ofrecen algunos hechos que sirven de antecedente y los movimientos de las placas tectónicas del poder que han derivado en un choque que, visto en esa perspectiva, no solo era previsible, sino inevitable. El pedido de juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema en el que se embarcó buena parte del oficialismo será dirimente para los próximos meses, en un año electoral. No sólo se trata de una reacción coyuntural ante un fallo determinado –como el de la coparticipación porteña o el Consejo de la Magistratura- sino que es considerada una batalla final, una “bala de plata” hacia la que intentarán dirigir todos sus esfuerzos: una pulseada de poder ante lo que denominan “el gobierno de los jueces”. Esta guerra entre los poderes del Estado –de altísimo costo- busca subsanar, probablemente, el déficit que la generó: la política descuidó espacios, abandonó consensos, delegó funciones y transfirió responsabilidades en busca de un “árbitro” que le diera la razón. Ante el bloqueo de todos los canales de negociación entre oficialistas y opositores, el espacio vacío se llenó. Esto ofrece la primera conclusión de este enfrentamiento que no está atado a resultados: si la política no encuentra una solución –ante este diagnóstico terminal- cualquier gobierno quedará condicionado y subordinado al poder de los tribunales.