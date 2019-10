El debate porteño mantuvo tendencia que marcó PASO

Debate Larreta Gentileza A24

Solo cuatro candidatos llegan a la final del próximo 27,tras las PASO, en una votación que seguirá polarizada. En la ciudad la puja principal será entre Larreta (Juntos por el Cambio) quien busca ser reelecto ganando en primera vuelta y Lammens (Frente de Todos,un invitado del kirchnerismo a la contienda) que quiere llegar al balotaje. Entre ellos tercian el aspirante de la lista presidencial que encabeza Roberto Lavagna (Consenso Federal), Matías Tombolini y el candidato de la izquierda, Gabriel Solano (FIT). Datos que con anticipación difundieron los protagonistas, quizás le imprimieron momentos tediosos a las exposiciones: Larreta ya había dado a conocer su plan para los próximos 4 años si resulta reelecto (eliminar 31 barreras y plantar 10 mil árboles, entre otras), mientras que el titular de San Lorenzo difundió por las redes la consigna “12 años son suficientes” en alusión a los dos períodos que gobernó Mauricio Macri y Tombolini arengó con la baja de impuestos .

La mecánica, que definió el Tribunal Superior de Justicia (la Corte porteña) impuso cuatro bloques sobre Autonomía, justicia y seguridad; Educación, salud, cultura y desarrollo humano;Infraestructura y gestión urbana y Vivienda, ambiente y desarrollo productivo. Cada candidato tuvo un minuto y medio para exponer y luego otro le formulaba una pregunta pero estuvo prohibido repreguntar o, propiamente debatir.

Por sorteo abrió la ronda para presentarse Lammens y le siguieron Tombolini, Larreta y Solano. Para iniciar las exposiciones del primer bloque comenzó Solano, con críticas a la Policía de la Ciudad y a “la política represiva” contra la protesta social. Le tocó que le preguntara Larreta: “Gracias a las cámaras que pusimos apresamos a 1600 delincuentes que estaban prófugos” y amplió preguntando si no creía que era bueno poner 10 mil cámaras más. “La ciudad de Buenos Aires va a ser un gran hermano” dijo entre otras réplicas el izquierdista.

Lammens, no pudo disimular cierto nerviosismo del debut en su caso, pero no cometió errores, tampoco sorprendió.

Larreta, con datos de su gestión, abundó en cada exposición en propuestas con la ventaja que otorga estar en el cargo con buena aceptación de los vecinos. Prometió un departamento de policía en cada comuna porteña, más construcción de escuelas y un centro de salud a menos de 15 minutos de la casa de cada vecino. Lammens le preguntó cuánto pensaba destinar a Salud y Educación “lo que tenés pensado para el año que viene”, casi como un fallido, le dijo.

En Salud Lammens prometió más médicos en los hospitales, la Educación como prioridad y le tocó que le pregunte Larreta. El jefe porteño, le dijo sobre números que había dado que “estás comparando peras con manzanas, nunca me hiciste un comentario sobre política social de cuestionamiento y le pregunto si “repetirías la experiencia social que compartimos” en un barrio porteño.

Lammens, sin sobresaltos reprochó: “Yo nunca te hice comentarios” y le endilgó que “quisiste sea candidato de tu lista y te vengo diciendo de hace mucho que tenemos diferentes concepciones”. Fue casi el único cruce durante más de una hora y media que se extendió la puesta.

El candidato del FIT, pausado, se diferenció por la crítica a todos, mientras que Tombolini se presentó preparado en cada tema en un debate que se acotó al distrito sin remontarse a los temas nacionales a pesar de algunas menciones.

Como ustedes saben es mi primera participación en política, confió Lammens para cerrar y enumeró “obras que están bien” y reclamó por otras, como la extensión del subte y propuso “un gobierno más cercano”. A su turno, en el final, Larreta exprimió su minuto reglamentario para enumerar sin respirar promesas para otro mandato.

En las conclusiones, a un minuto más por candidato. Empezó Solano, que se dirigió a sus votantes explicando que “si no querés que gane Larreta no tenés que votar a Larreta” y que si votaban al FIT no le sumaban votos al actual jefe porteño. Lammens agradeció a los televidentes y organizadores y dijo que “Buenos Aires hacía que sus habitantes progresaran, una ciudad de oportunidades, progresar es lo que quiero para todos los porteños” y lo que “no hicieron en 12 años no lo hacen más”.

Tombolini señaló “esta crisis la vamos a resolver entre todos o no la resolvemos más” y alentó el voto hacia Lavagna más que el voto local. El sorteo hizo que Larreta fuera el último en hablar: “Yo quiero pedirles del corazón que el 27 me acompañen con su voto. Estoy muy orgulloso con la transformación que hicimos en la Ciudad” y remarco “yo lo que me comprometo lo hago”.