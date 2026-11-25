Quién es Jennifer Barreto, la ganadora de Miss Universo 2026 y primera madre en conseguir la corona + Agregar ámbito en









La representante de Puerto Rico hizo historia en la 75.ª edición del concurso al convertirse en la primera mujer casada y con hijos en quedarse con el título universal.

La gala se celebró en San Juan con 116 postulantes de todo el mundo y significó la sexta corona para Puerto Rico. Miss Universo

La puertorriqueña Jennifer Barreto se consagró como Miss Universo 2026 en la gala celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La modelo logró un hito inédito en los 75 años de historia del certamen al ser la primera madre y mujer casada en obtener la corona.

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El triunfo también representó la sexta corona universal para Puerto Rico y cortó una espera de dos décadas desde que Zuleyka Rivera ganara el título en 2006. Por si fuera poco, es la segunda vez que la isla se impone como anfitriona tras el antecedente de Denise Quiñones en 2001.

Jennifer Barreto, de Miss Puerto Rico a Miss Universo 2026 El recorrido de Barreto (cuyo nombre de nacimiento es Jennifer Abreu Mora) en los concursos de belleza comenzó sin experiencia previa en pasarelas ni modelaje. Jennifer empezó a prepararse en el verano de 2025 y, en junio de 2026, ganó el certamen local Miss Universo Puerto Rico, representando a San Sebastián y obtuvo distinciones como "Mejor Pasarela", "Piel Radiante" y "Sonrisa".

En la instancia internacional, disputada ante 116 participantes, recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025. Detrás de Barreto quedaron como finalistas Melissa Núñez (República Dominicana), Clara Vegas (Venezuela), Bea Millan-Windorski (Filipinas) y Georgia Waddington (Nueva Zelanda).

Miss Universo La vida personal de Jennifer Barreto, madre y trabajadora Nacida en Mayagüez y criada en Isabela, Barreto combina su faceta mediática con una trayectoria académica y laboral vinculada al bienestar y la asistencia. Es graduada en Psicología, cuenta con maestrías en Psicología y Trabajo Social Clínico y posee especializaciones en prevención del suicidio y protección infantil.

En el plano laboral, se desempeña desde 2021 asistiendo a familias militares en Fort Cavazos para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Está casada con el sargento Yan Carlos Barreto Calderón, con quien tiene una hija de siete años llamada Penélope. Su consagración se dio tras la modificación reglamentaria implementada desde 2023 que habilitó la participación de mujeres casadas y con hijos en el certamen.

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