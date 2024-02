El Día de la Energía, una oportunidad para hablar del futuro

Todo esto significa que, salvo en los picos de altísimo consumo (a lo sumo un mes al año) deberíamos generar nuestra propia energía e, incluso, ser exportadores netos. ¿Cómo hacerlo?

Simplificando un poco, un sistema energético tiene tres usos principales: combustibles líquidos para industria y transporte, calefacción, y generación de energía eléctrica. Poniendo el foco en los dos últimos, es importante recordar que un sistema energético/eléctrico tiene -a su vez- tres partes: generación/producción, transporte mayorista, y distribución minorista. Lo primero que hay que decir es que, en todos sus componentes el sistema requiere -además de una macro ordenada y estable- que se lo libere de la maraña de regulaciones absurdas que se han ido acumulando como capas de cebolla a lo largo de los años. El Estado tiene que estar donde debe estar: regulando monopolios naturales, y generando los incentivos para acelerar inversiones privadas. El Estado es un mal empresario, pero puede ser un buen regulador, y un buen generador de incentivos correctos a la inversión. Asimismo, es importante tener en cuenta que la energía es un recurso que cuesta, y que -salvo la población en situación de pobreza- debe tener un precio derivado de sus costos. El sistema de subsidios a la energía y al transporte que rigió durante 20 años en nuestro país (con excepción del período entre 2016 y 2018) debe ser desmantelado. Ha ahuyentado la inversión, ha incentivado el consumo irresponsable y ha exprimido los recursos fiscales a niveles insostenibles. El sistema está, literalmente, quebrado.

Asimismo, cumpliendo con el principio de accesibilidad, se debe dar la posibilidad de acceso a la energía a quienes no pueden pagarla por ser pobres. La energía no sólo es un recurso esencial para la vida, sino también da la posibilidad, justamente, de salir de la pobreza. Sin embargo, sería mucho más justo y viable que se subsidie a la demanda (quien compra energía y no tiene los recursos para hacerlo) y no, como actualmente ocurre, a la oferta (quien produce o genera). Si, a modo de ejemplo, la energía le cuesta 100 a un hogar carenciado y se le cobra lo que cuesta, pero se le asigna 100 para que lo pueda pagar, ese hogar tendrá los incentivos a no gastar más de 100 (lo cual es bueno para ese hogar y también para todo el conjunto, dado que no se derrocha energía) e incluso a -quizás- gastar menos de 100, dado que podrá usar parte de esos 100 para otros gastos. Hoy con la “energía casi gratis” (subsidio a la oferta) eso no ocurre, generando sobreconsumo en los sectores bajos y -directamente- derroches obscenos en los sectores altos y medio altos. Para decirlo en corto: climatizar una pileta de natación debería ser un lujo carísimo, cuyo costo debería pagar exclusivamente el dueño de la pileta.

Como ya afirmamos, Argentina posee -en materia energética- una enorme cantidad de recursos naturales, y recursos humanos de muy alta calidad. El Estado debe hacer lo correcto para que todo ese potencial se traduzca en riqueza exportadora: ordenar el sistema, regular los monopolios naturales, permitir la competencia donde ésta es posible y liberar al sistema de precios de la maraña de trabas y regulaciones que lo único que ha generado es un sistema más pequeño y más precario. Y también invirtiendo donde no puede hacerlo el sector privado en los tiempos que el sistema necesita. Un buen ejemplo de ello es el transporte eléctrico mayorista: se requiere de una expansión rápida del sistema de transporte, y ésta no será posible sin inversión pública. Sin embargo, ello puede hacerse de manera transparente, y con un esquema de recuperación de la inversión de manera que, al final del camino, el costo no lo pague el Estado.

En resumen, Argentina necesita inversiones para que su sistema energético les brinde a sus habitantes, a sus comercios y a su industria la posibilidad de acceder a energía de calidad para vivir y prosperar. Y -a la vez- cuenta con recursos energéticos enormes (Vaca Muerta contiene la segunda reserva mundial de gas no convencional) que nos pueden dar la posibilidad de exportar hidrocarburos por decenas de miles de millones de dólares en un plazo relativamente corto.

La mejor manera de “cuidar la mesa de los argentinos” es liberar el músculo exportador para generar riqueza, lo que nos permitirá a los argentinos tener el dinero para elegir qué poner en nuestra mesa. Y ello se logra con el marco institucional necesario para que nuestros enormes recursos se transformen en esa riqueza.

Ex Subsecretario de Energía Nuclear de la Nación. Director del área de política y energía nuclear de la Fundación Argentina Global.