El equipo energético de Javier Milei: quiénes son y dónde trabajaron

Además, prevé la reformulación de los organismos de control como ENRE y ENARGAS. “A mediano y largo plazo, debemos encarar una reformulación y unificación de los entes reguladores. A nivel mundial, la energía se trata de forma unificada. Por eso en la Secretaría de Energía crearemos una Subsecretaría de Transición y Planeamiento energético con una mirada de conjunto”, dijo recientemente ante una presentación del CARI.

Según reveló Econojournal, Rodríguez Chirillo se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA) y realizó el doctorado en derecho en la Universidad de Navarra en España. Su tesis fue sobre privatización de empresas públicas y cuando volvió a la Argentina en 1992 con solo 28 años y un libro publicado sobre el tema, se convirtió en un profesional muy requerido, tanto por el sector público como por el privado.

Trabajó en las privatizaciones con el entonces secretario de Energía Carlos Bastos y estuvo en Secretaría de Energía de la Nación hasta 1998. En marzo de 2001, cuando Bastos es designado ministro de Infraestructura y Vivienda, Rodríguez Chirillo se incorporó como su jefe de asesores, hasta noviembre de 2001, momento en que se trasladó a México para ocupar un cargo directivo de carácter corporativo en la empresa multinacional (de origen español) Iberdrola.

Con anterioridad, en España tuvo un papel destacado en el plan privatización que llevó adelante José María Aznar siendo condecorado con el reconocimiento de la nacionalidad por carta de naturaleza. En la actualidad trabaja como consultor independiente, con base en España, y es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros clientes.

Luego de 22 años afuera del país, Rodríguez Chirillo está dispuesto a volver para acompañar a Milei en la función pública.

Raúl Parisi, el químico, ex YPF y experto en "Desregulación Petrolera"

El ingeniero químico Raúl Parisi fue gerente de producción de la Refinería Luján de Cuyo de YPF en Mendoza del 1985 al 1987 y luego fue gerente general de comercialización de la petrolera. En 1989 asumió como Director Nacional de Combustibles del gobierno de Menem. Desde el 2000 es consultor privados.

Parisi ostenta 44 años de experiencia en el sector petróleo y gas y se presenta como responsable técnico de la “Desregulación Petrolera de 1991”, y de la primera auditoría y Certificación de Reservas de petróleo y gas de Argentina. Actualmente es miembro del Comité de Energía del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).

Carlos Casares, experto en marco regulatorio de hidrocarburos

Carlos A. M. Casares es un consultor independiente en Energía, ex director del ENARGAS desde agosto de 2017 a julio de 2020 y ex subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles de enero a diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Durante la década del ’80 y principios de la ’90 fue asistente técnica de la privatizada Gas del Estado S.E. Luego, se volcó al empleo privado y acumuló 24 años de experiencia como ejecutivo de Tecpetrol, donde fue analista y gerente de comercialización del gas natural.

Casares casi 30 años de docencia sobre temáticas, técnicas, comerciales, económicas y regulatorias de la industria de los hidrocarburos. Actualmente es profesor del ITBA y la Universidad Austral.

Actualmente es consultor privado sobre potencial productivo de NGLs (C2+) de la Cuenca Neuquina y participó en el desarrollo de un proyecto de instalación de una planta de micro LNG para Vaca Muerta, entre otros.

Carlos Manuel Bastos, experto en privatizaciones de energéticas

El ingeniero cordobés Carlos Manuel Bastos fue secretario de Energía del Gobierno de Carlos Menem durante los ’90. Es especializado en el sector eléctrico y fue quien encaró la privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) y de Gas del Estado. Para evitar más gasto público, ordenó la detención de la construcción de la central nuclear Atucha II y de la represas Yaciretá. Con la salida de Menem del poder, fue asesor del ex presidente de Ecuador Abdalá Bucaram y en 1996 fue directivo de la Empresa de Energía de Córdoba.

Bastos volvió al Gobierno nacional cuando Fernando de la Rúa convocó a Domingo Cavallo por segunda vez al Ministerio de Economía. En esta ocasión asumió como Ministro de Infraestructura para desregular las inversiones y reducir los planes de las empresas públicas de servicios. Uno de sus objetivos -no logrados- fue extender los peajes a todas las rutas del país. El otro fue vender la represa de Salto Grande.

Al alejarse de la administración pública tras el 2001, se presentó ante el CIADI como “testigo de parte” de las empresas estadounidenses Enron, AES y El Paso Energy y de la italiana Camuzzi en los juicios que esas empresas entablaron contra el país en el tribunal que depende del Banco Mundial.

En 2015 se acercó a Mauricio Macri para brindar asesoramiento en materia de “planificación integral y visión estratégica” de los sectores energéticos. En junio del 2020 fue nombrado director titular de Metrogas, cuyo accionista mayoritario es la estatal YPF.

Luis Francisco de Ridder, especialista en logística petrolera

El ingeniero mecánico de la UBA Luis Francisco de Ridder posee 30 años de experiencia en Tepetrol. En 1991 inició como Responsable de Logística y Administración de venta de Petróleo y finalizó como gerente en agosto de 2020. Hoy lidera como profesional independiente la firma agropecuaria Lalipay SRL.

Emilio Apud, ex secretario de Energía

Emilio Apud es ingeniero industrial, ex director de YPF y ex secretario de Energía y Minería de la Nación. En el cardo fue nombrado el 12 marzo del 2001, pero solo estuvo ocho días en esa cartera energética. Se fue el 20 de marzo de ese año junto al Ministro de Economía de aquel entonces, Ricardo López Murphy, tras un fuerte rechazo social a su paquete de ajuste del gasto público.

EMILIO APUD.jpeg Twitter

Apud es consultor privado independiente e integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.

Daniel Montamat, especialista en desregulación y exportación

Daniel Montamat es economista, contador público y abogado, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Córdoba y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó también estudios de posgrado en el exterior, y obtuvo el Master en Economía de la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Egresado medalla de oro, fue galardonado con el Premio Universidad y el Premio al Mérito del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Ejerce la docencia como profesor de posgrado del CEARE (Centro de Estudios de la Regulación Energética) de la Universidad de Buenos Aires.

image.png

Montamat fue director de Gas del Estado (1985-1986) y presidente de YPF S.E. (1987-1989) durante la presidencia de Raúl Alfonsín. También se desempeñó como Secretario de Energía de la Nación entre el 10 de diciembre de 1999 y el 25 de agosto de 2000 durante la presidencia de Fernando De la Rúa. Según el OETEC, los nueve meses que duró su gestión trabajó para consolidar la reforma neoliberal del sector energético propiciada por el menemismo: privatización de las empresas públicas, desregulación y exportación de energía no renovable. Sin embargo, no logró acordar una nueva ley privatista debido a la oposición de buena parte de su propia fuerza política.

Desde 1991 preside el Estudio Montamat & Asociados, una firma muy consultada por referentes del sector privado, y es consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Otros nombres que suenan: Gerardo Rabinovich, Sebastián Scheimberg y Mauricio Roitman

Otros nombras que suena como parte del equipo energético o cercanos son Gerardo Rabinovich, vicepresidente del IAE “General Mosconi” y ex director de Administración y Control de Gestión del ex Ministerio de Energía de Juan José Aranguren; el economista de la UBA Sebastián Scheimberg, coordinador del Área Energética de la Fundación Pensar, socio del Estudio Montamat & Asociados y ex subsecretario de Coordinación Administrativa de la cartera de Aranguren; y Mauricio Roitman, Consultor Internacional y Profesor (ITBA) de Economía Energética y Regulatoria, ex subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos de Energía del 2015 al 2018 y presidente del ENARGAS de enero 2018 a marzo del 2020.