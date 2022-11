Comitiva Energética recorrió las obras del Gasoducto Néstor Kirchner

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1597641124201791488 Recorrimos el inicio de obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en Río Negro con los gobernadores @OmarGutierrezOk y @ZiliottoSergio.

Esta obra estratégica es más trabajo, industria y energía a menor costo para todas las fábricas y las casas de los argentinos y argentinas. pic.twitter.com/Vbwf5NSuhS — Wado de Pedro (@wadodecorrido) November 29, 2022

Según pudo saber Ámbito, los gobernadores definieron su presencia luego que se enteraron de la llegada del ministro De Pedro, que consideró muy importante participar de la visita al obrador.

En ese sentido, el titular de la cartera de Interior dijo -durante el encuentro realizado en el Acceso Yacimiento Entre Lomas, en el que también estuvo presente el titular de YPF, Pablo González- que “entendemos que el empleo hace a la dignidad y a la posibilidad para las familias argentinas de volver a sentarse a una mesa para poder disfrutar de una vida familiar”.

gasoducto kirchner 2.jpg Ministerio del Interior

"Wado" de Pedro destacó además “el rol de muchas empresas argentinas, que tienen la tecnología y la capacidad para constituir este gasoducto”. “Para nosotros, el gasoducto es más trabajo, más industria, es energía para los parques industriales, y energía barata en todas las casas de los argentinos y argentinas”, concluyó.

wado.jpg Ministerio del Interior

Por su parte, Omar Gutiérrez describió a la construcción del gasoducto como “una obra fundamental que hace al desarrollo estructural y estratégico, en la actual coyuntura del país, que nos permitirá transportar gas hacia el interior de la Argentina para junio próximo”.

Y complementó: “A partir de esta obra vamos a poner en marcha una ruta para proveer de gas a la Patagonia, a la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y el Norte argentino, además de abrirse la posibilidad de exportar a Chile y a Brasil”.

https://twitter.com/OmarGutierrezOk/status/1597613959175376896 A tan solo 3 meses del inicio de la construcción del #GasoductoNéstorKirchner, verificamos el avance en un punto estratégico. Esta obra fundamental para el transporte de la producción de la provincia, apunta a alcanzar la soberanía energética del país. pic.twitter.com/6mHTUM2jzP — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) November 29, 2022

“Este gasoducto permitirá incrementar hasta en un 40% la capacidad de producción de la cuenca de Neuquén, porque posibilitará evacuar, transportar y comercializar hasta 40 millones de metros cúbicos de gas al día”, finalizó Gutiérrez.

wado gasoducto.jpg Ministerio del Interior

Por otro lado, Sergio Ziliotto subrayó “el impacto estratégico de esta obra para la soberanía energética del país, en el marco de un Gobierno federal, con una agenda federal y un trabajo mancomunado con todas las provincias”.

“El gasoducto se extiende 220 kilómetros por la provincia de La Pampa, lo que significa una explosión de recursos, con mano de obra directa, además de todos los servicios adicionales (como la gastronomía y la hotelería). Así que esta obra no sólo genera futuro, sino también este gran momento de generación permanente de trabajo, con un gran impacto positivo para la provincia de La Pampa”, detalló.

gasoducto kirchner.jpg Ministerio del Interior

A su turno, Flavia Royón volvió a resaltar “la decisión que tomó este Gobierno” al poner en marcha esta obra de gran envergadura, que posibilitará “no sólo el desarrollo energético para el crecimiento de nuestro país, sino también la puesta en marcha de los planes de inversión en Vaca Muerta”.

“Este puntapié que dio el Estado nacional fue con el esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas, y está enmarcado en la dirección que queremos otorgar al país en materia energética, adoptando una matriz que se transformará en vector del desarrollo competitivo”, concluyó.

https://twitter.com/FlaviaRoyon/status/1597649660062990336 Recorrimos el avance del Gasoducto Néstor Kirchner en Rio Negro



Junto a funcionarios nacionales y provinciales visitamos el obrador del primer tramo del #GPNK donde se realizan trabajos de soldadura y traslado de cañerías, entre otros.#SoberaniaEnergética pic.twitter.com/aroI9cfPRZ — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) November 29, 2022

En tanto, Agustín Gerez describió a esta visita como “un momento histórico, porque es la materialización de un proyecto que transformará la Argentina”. Para el presidente de Energía Argentina, se trata de “un plan que viene a consolidar una propuesta que se inició allá por 2012, con la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, y que consolida una nueva Argentina”.

“Consolida una nueva macroeconomía y microeconomía, con la posibilidad de que todos los sectores puedan acceder a energía a precios competitivos”, lo cual “generará empleo genuino, así como mayor competitividad en todos los sectores industriales y productivos”, aseguró Gerez.

Para cerrar: “Ésta es la idea que proponemos para nuestra Argentina: una Argentina que soñamos con todo su potencial, ejecutando y explotando sus recursos naturales con responsabilidad, sustentabilidad, visión de futuro y, por sobre todas las cosas, con el objetivo de abastecer y lograr nuestra anhelada soberanía energética”.

wado gasoducto 3.jpg Ministerio del Interior

El recorrido de las obras contó además con la participación del presidente de la Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE), Damián Mindlin; y el director general de Techint Ingeniería y Construcción, Carlos Gallino.

En ese sentido, Mindlin expresó que "la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que estamos ejecutando en UT con Techint es una obra que representa un importante desafío, principalmente, por su gran extensión y sus exigentes plazos. La planificación e incorporación de la más avanzada tecnología disponible en el mundo son claves para el éxito del proyecto".

https://twitter.com/Energia_ArgOk/status/1597645562652024832 Recorrimos junto al ministro del Interior @wadodecorrido los gobernadores de Neuquén @OmarGutierrezOk de La Pampa @ZiliottoSergio y la secretaria de Energía @FlaviaRoyon uno de los principales obradores del #GasoductoPresidenteNéstorKirchner, en la provincia de Río Negro. pic.twitter.com/e6y71WxuQ8 — Energía Argentina (@Energia_ArgOk) November 29, 2022

Y agregó: "Disponemos de equipos de soldadura automática que funcionarán en simultáneo con una capacidad de hasta 100 soldaduras de caños diarias cada uno. Esto duplica las que se podrían hacer con un sistema de soldadura manual. Por otro lado, tenemos ya en funcionamiento en el PK60 -una de las dos Plantas de Doble Junta que se usarán en el proyecto. Se trata de instalaciones industriales móviles que realizan soldaduras en un ambiente controlado en los campamentos ubicados a lo largo de la traza. Sueldan con tecnología automática dos caños de 12 metros de largo para convertirlos en una pieza de 24 metros, que luego es transportada a la línea".

wado.jpg Ministerio del Interior

Por último, Pablo González aseguró que "YPF creció casi un 100% en dos años en su producción de gas no convencional. A este ritmo, en un año, el gas no convencional y el petróleo no convencional van a ser más importantes que el convencional, que viene declinando un 12%".

"El problema que tenemos, que también tienen el resto de las productoras, es que le está faltando capacidad de transporte que finalmente será otorgada por este gasoducto. Además, permitirá al país seguir generando más industria", finalizó.

gasoducto.jpg Omar Gutiérrez

Gasoducto Néstor Kirchner

Los funcionarios realizaron una visita a las obras del Obrador PK 60, donde avanzan en los plazos previstos las soldaduras de los tubos que conformarán el Gasoducto. Se encuentra a 60 kilómetros de la localidad de Tratayen, en Neuquén, y es considerado como uno de los nodos centrales del futuro gasoducto.

Cuenta actualmente con 800 trabajadores y recibe un afluente de 100 tubos por día en 25 camiones. Se espera que, entre diciembre y enero, se llegue al número de 1.500 trabajadores directos y más de 8.000 indirectos entre proveedores, hotelería y gastronomía.

gasoducto.jpg ingemar.com.ar

Cabe destacar que la obra permitirá un ahorro de u$s3.500 millones en importaciones de gas el año que viene, de acuerdo a los precios de hoy de u$s36 el BTU de GNL.

Previamente, durante su visita a la provincia de Neuquén, "Wado" de Pedro y Omar Gutiérrez celebraron un convenio para la pavimentación de los tramos I y III de la Ruta Provincial N° 23.

gasoducto nestor kirchner salliquelo 1.jpg

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner ampliará la capacidad del actual sistema de transporte, y permitirá transportar el gas de Vaca Muerta a los grandes centros de consumo de nuestro país.

Con este objetivo, Energía Argentina firmó los contratos correspondientes a la construcción de las obras civiles y complementarias de su primer tramo de 583 kilómetros, que conectará las ciudades de Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires), y atravesará las provincias de Rio Negro y La Pampa.