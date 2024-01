Gasoducto Norte: el dueño del Inter de Miami quiere quedarse con la licitación de la obra.

Si bien la Argentina cuenta con un crédito de U$S 540 millones del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) y el propio Estado invirtió U$S 70 millones en la compra de caños, la compañía pública Energía Argentina (ENARSA) habilitó la licitación para inversión extranjera que permita concretar la conexión. Además de garantizar el abastecimiento de gas, se estima que la finalización de la obra implicará un ahorro de U$S 2.000 millones por sustitución de importaciones energéticas.