Gasoducto Norte: el Gobierno acelera la licitación pública de obra clave

Pese al parate en la obra pública, el Gobierno acelera una obra pública clave. Este jueves, la empresa estatal Energía Argentina realizó una nueva apertura de ofertas económicas para llevar adelante la reversión del Gasoducto Norte. Se trata de una obra clave porque permitirá llevar el gas de Vaca Muerta al norte del país, en un contexto donde Bolivia avisó que dejará de abastecer en firme a partir de este invierno. Pero además de evitar la falta de energía, se estima un ahorro por sustitución de las importaciones de casi u$s 2.000 millones.

El renglón 2 era para la construcción del gasoducto desde el kilómetro 0 y hasta el 50. La oferta de Techint-Sacde fue de $57.055.147.336, contra BTU que ofertó $72.106.171.580.

Estuvieron presentes Juan Carlos Doncel Jones, el recientemente designado presidente de Energía Argentina, Rigoberto Mejía Aravena, vicepresidente, Alberto Devoto, integrante del directorio, Carlos Casares, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), además de representantes de las empresas oferentes.

A través de un comunicado, desde la ex Enarsa resaltaron la importancia de la obra, que es complementaria al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner: “Permite llevar el gas de Vaca Muerta a las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio”.

Dudas sobre los plazos

Si bien dentro del Gobierno no hay ninguna confirmación oficial de que la obra se vaya a realizar, lo concreto es que la licitación avanza. Dentro del Ministerio de Infraestructura aseguran que la definición la tomará la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, de la cual depende la compañía Enarsa. Fuentes del sector privado tampoco confirman su realización.

Las dudas surgen a raíz de que la directiva oficial del presidente Javier Milei fue que iban a realizarse las obras públicas que ya hubieran comenzado y las que tuvieran financiamiento internacional. El Gasoducto Norte no entraba del todo en ambas categorías. Es que si bien cuenta con el 75% del financimiento internacional, hay una parte que el gobierno anterior había definido que financie Cammesa con recursos públicos. Además, la obra no había comenzado. Durante la gestión del ex presidente de Enarsa, Agustín Gerez, se había avanzado solamente en la licitación del renglón 1, que deberá realizarse nuevamente.

Con el cambio de autoridades, el directorio de Energía Argentina declaró nula esa licitación. La propuesta, cuya oferta más competitiva era la de Techint-Sacde nuevamente, se ubicaba en un 62% por encima del presupuesto del pliego. Es el renglón de la reversión de las plantas compresoras, y los 22 kilómetros de construcción del final del gasoducto.

Por lo que para esta obra clave, que tiene fuerte presión para que se haga por parte de los gobernadores del norte y de los productores de hidrocarburos de Vaca Muerta, todavía falta la licitación del renglón 1 y el comienzo de la construcción. Dentro de Enarsa aseguran que los plazos están exigidos, pero también recuerdan la experiencia adquirida en la velocidad de la construcción de 500 kilómetros del gasoducto Néstor Kirchner en 8 meses, en una obra estimada a realizarse en 2 años.