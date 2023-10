Gasoducto Norte: quedó afuera la constructora del dueño del Inter Miami

Este miércoles la estatal Energía Argentina (ex Enarsa) realizó la apertura de los sobres con las ofertas para llevar adelante el Reversión del Gasoducto Norte, obra estratégica que permitirá llevar el gas de Vaca Muerta al norte de Argentina. Además de sustituir importaciones por casi u$s 2000 millones, el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, busca acelerar la obra para terminar en abril del 2024, y que de esta manera no falte gas en invierno en 7 provincias, dado que Bolivia dejará de abastecer en firme.