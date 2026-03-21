GNL global y la guerra: quién llegue primero gana en un mercado que mueve más de u$s90.000 millones

La inestabilidad en zonas estratégicas, como el Estrecho de Ormuz, expusieron la fragilidad de la infraestructura energética global y dispararon los costos logísticos.

El ingreso simultáneo de nueva capacidad de GNL entre 2026 y 2028 genera una ventana limitada para capturar contratos de largo plazo y precios premium

El mercado global de Gas Natural Licuado (GNL) atraviesa una nueva etapa de expansión, impulsada por la creciente demanda de seguridad energética y la necesidad de avanzar en la descarbonización. Sin embargo, en este ciclo de inversiones multimillonarias, el factor determinante ya no es solo la capacidad instalada, sino la velocidad de ejecución .

En un escenario global marcado por la volatilidad geopolítica y las disrupciones en las cadenas de suministro, el GNL se consolidó como un recurso clave para garantizar abastecimiento y reducir emisiones al reemplazar combustibles más intensivos en carbono, como el carbón. La guerra de EEUU contra Irán y los episodios recientes de inestabilidad en zonas estratégicas, como el Estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial y volúmenes relevantes de GNL-, expusieron la fragilidad de la infraestructura energética global y dispararon los costos logísticos.

Las tarifas de transporte, de hecho, llegaron a aumentar más de un 50% en términos mensuales tras interrupciones regionales, reflejando un mercado sensible a cualquier alteración en la oferta. En este contexto, los países buscan diversificar fuentes y acelerar proyectos que les permitan asegurar suministro.

Hoy, Estados Unidos lidera las exportaciones globales de GNL , seguido por Australia y Catar, que en conjunto concentran alrededor del 60% del mercado. Solo en el caso estadounidense, se espera que la capacidad de licuefacción supere los 16 mil millones de pies cúbicos diarios hacia 2026 , consolidando su rol como actor dominante.

La magnitud del negocio es contundente: la industria atrae más de u$s90.000 millones en inversiones , con un fuerte crecimiento en las decisiones finales de inversión (FID), incluidas las que lidera YPF en Argentina . Desde 2019, Estados Unidos explicó más de la mitad de estos proyectos a nivel global, mientras que Catar aportó cerca de un 20%.

Sin embargo, detrás de este boom se esconde una competencia feroz. El ingreso simultáneo de nueva capacidad entre 2026 y 2028 genera una ventana limitada para capturar contratos de largo plazo y precios premium. En ese escenario, el timing lo es todo. “Llegar al primer cargamento lo más rápido posible es crucial; es entonces cuando comienzan los ingresos”, coinciden en la industria. La lógica es simple: en proyectos que pueden costar entre u$s30.000 y u$s40.000 millones y demandar hasta cinco años de construcción, cada semana de retraso implica pérdidas millonarias.

A pesar de la experiencia acumulada en megaproyectos, los atrasos siguen siendo una constante. Factores como la disponibilidad de mano de obra calificada, los tiempos de entrega de equipos y los procesos regulatorios suelen escapar al control directo de los operadores. Pero no todos los problemas son externos.

Una parte significativa de los retrasos se origina en la falta de integración entre las distintas etapas del proyecto, especialmente entre ingeniería, adquisiciones, construcción y operaciones. La fragmentación de datos, la incompatibilidad de sistemas y la falta de visibilidad compartida generan retrabajos, demoras en la puesta en marcha y pérdida de valor.

En este punto, la digitalización emerge como un diferencial competitivo clave. Cada vez más operadores están adoptando plataformas de datos unificadas y modelos de “gemelos digitales” que permiten integrar toda la información del proyecto en una única fuente confiable.

Este enfoque conecta desde el inicio los modelos de ingeniería, los datos de activos y la información operativa en tiempo real, permitiendo que todos los equipos trabajen de manera coordinada a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El resultado es una mejora concreta en la toma de decisiones, la reducción de errores y la aceleración de los plazos.

Un caso ilustrativo es el de la firma brasileña AP Consultoría e Projetos, que logró optimizar sus procesos mediante la adopción de entornos de ingeniería en la nube. Al integrar en una misma plataforma a equipos de distintas disciplinas -civil, mecánica, piping e instrumentación-, la compañía logró pasar de un esquema secuencial a uno colaborativo en tiempo real.

Esto permitió reducir significativamente los tiempos de ejecución y minimizar errores de coordinación. La incorporación de inteligencia artificial en tareas específicas también generó mejoras sustanciales: el análisis de soportes de tuberías se redujo en un 90%, mientras que las revisiones de tensiones bajaron un 60%, eliminando cuellos de botella críticos.

El impacto fue directo: menos retrabajos, documentación más ágil y una transición más fluida desde el diseño hasta la construcción. En un negocio donde el tiempo define la rentabilidad, estos avances marcan la diferencia.

En este contexto, compañías tecnológicas como AVEVA posicionan la digitalización como una infraestructura tan esencial como las plantas físicas. A través de plataformas de inteligencia industrial que integran datos, procesos y equipos, buscan acelerar la ejecución de proyectos y mejorar la eficiencia operativa.

El desafío hacia adelante es claro. Con miles de millones de dólares en juego y una competencia global cada vez más intensa, el sector del GNL enfrenta una década decisiva. Las empresas que logren reducir tiempos, integrar procesos y aprovechar la tecnología serán las que capitalicen la oportunidad.