ANSES comprimió su calendario: qué grupos de jubilados cobran todos juntos en noviembre de 2026

Los feriados de comienzos de mes alteraron las acreditaciones y concentraron varias terminaciones documentarias en una misma jornada.

La liquidación de noviembre contempla una actualización de los haberes y un refuerzo extraordinario para determinados beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el cronograma de pagos de noviembre de 2026 y concentró distintas acreditaciones en menos jornadas hábiles. La reorganización afecta a jubilados y pensionados que deben consultar nuevamente cuándo tendrán disponible el dinero en sus cuentas bancarias.

El cambio se produjo por una sucesión de feriados que alteró el funcionamiento habitual de las entidades financieras. Como resultado, el calendario comenzó el miércoles 11 de noviembre, en lugar del lunes 9, y algunos grupos que originalmente tenían fechas diferentes terminaron compartiendo el mismo día de cobro.

La modificación del calendario responde a los feriados que afectaron la actividad bancaria durante los primeros días de noviembre. El viernes 6 se celebró el Día del Trabajador Bancario, una jornada en la que no hubo atención habitual en las entidades financieras ni operaciones bancarias normales.

Los cambios en el cronograma previsional de noviembre modificaron la distribución habitual de las fechas de acreditación.

A esto se sumaron los feriados especiales establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina. El lunes 9 fue declarado feriado nacional, mientras que el martes 10 tuvo alcance especial en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el miércoles 11 fue feriado en la provincia de Buenos Aires.

Esta sucesión de jornadas sin actividad bancaria obligó a reorganizar las acreditaciones previstas por ANSES. El organismo tuvo que trasladar los primeros pagos y concentrar varias terminaciones de DNI para mantener el cronograma dentro de los plazos establecidos.

La modificación no alcanza de la misma manera a todos los beneficiarios. Los principales cambios se concentran en los primeros grupos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, mientras que quienes perciben ingresos superiores mantienen una distribución diferente hacia la última semana del mes. Por eso, antes de acercarse a un cajero automático o consultar el saldo, conviene revisar el cronograma actualizado. La terminación del documento y el tipo de prestación son los dos datos que determinan la fecha correspondiente.

Calendario de pagos: cuáles son las terminaciones de DNI que cobran en la misma fecha

El esquema de noviembre presenta distintas jornadas con varios grupos de beneficiarios. En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la principal concentración se produce el viernes 13 de noviembre, cuando cobran tres terminaciones de DNI. El cronograma actualizado para este segmento quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

De esta manera, los titulares con documentos finalizados en 2, 3 y 4 comparten la misma jornada de acreditación. Se trata de uno de los principales cambios del calendario, ya que esos beneficiarios quedaron agrupados para evitar que las modificaciones por los feriados extendieran demasiado el período de pagos.

Los feriados de este mes obligaron a reorganizar las jornadas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones. Magnific

Las Pensiones No Contributivas (PNC), por su parte, también tienen fechas compartidas. El esquema establece tres jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

En este segmento, seis terminaciones de documento coinciden el jueves 12, una concentración mayor que la prevista para las jubilaciones mínimas. Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el cronograma se desarrolla durante la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Cuánto se cobra en total con el aumento y el bono extraordinario de la ANSES

Los haberes previsionales de noviembre llegan con una actualización del 1,93%, calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre. Se trata del mecanismo de movilidad mensual que ajusta las prestaciones de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

Con este incremento, la jubilación mínima se ubica en $444.158,45. A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente para los beneficiarios que cumplen las condiciones establecidas para recibir el refuerzo. De esta manera, quienes cobran el haber mínimo y acceden al adicional perciben $514.158,45 en total durante noviembre.

Los principales importes del mes quedan distribuidos de la siguiente forma: