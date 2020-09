Inauguran la Escuela de Administración de Recursos Hidrocarburiferos

“El objetivo es trasmitir la experiencia que hemos cultivado en la vida profesional”, aseguró Alex Valdez, ex director de Hidrocarburos de Neuquén, quien se incorporó a la función pública en el sector en 1986 hasta jubilarse el año pasado, y hoy lidera el emprendimiento formativo. “La intención es sembrar el conocimiento que fuimos cosechado en este camino”, agregó.

El cuerpo docente está integrado por diversos especialistas, la mayoría ya fuera de actividad, que han tenido amplias trayectorias en el ámbito público y privado. Entre ellos, se sumaron:

El cordobés Favio José Casarín, geólogo y abogado especialista en asuntos corporativos, gerenciamiento y administración de empresas y organizaciones, actual consultor en petróleo, gas y minería.

La neuquina Gladys Gloria García, ingeniera en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue, ex directora técnica de Regalías de la Subsecretaria de Energía de Neuquén.

El rionegrino José Alberto Ricciardulli, técnico mecánico eléctrico, especialista en Ingeniería Ambiental de la UTN y responsable ambiental de EDHIPSA desde 2015.

El mendocino Pablo Martin Ropero, abogado egresado de la Universidad Nacional Cuyo, ex asesor de la Subsecretaría de Energía y Minería de Mendoza; ex director de Hidrocarburos de esa provincia y actual asesor del Fiscal de Estado en temas de hidrocarburos

La chubutense Elba Maria Stasi, abogada (UBA), mediadora oficial y ex directora de Regalías Hidrocarburiferas e Hidroeléctricas de Chubut, ex integrante de las Comisiones de Legislación y Regalías Petroleras de la OFEPHI.

La fueguina Verónica Tito, abogada (UBA), licenciada en Relaciones Publicas (UADE), Magister en Gestión de la Energía (UNLA – CONEA) y con Posgrados en Derecho Ambiental (UCA), Elaboración de Normas Jurídicas (UBA) y en Derecho del Petróleo y del Gas (UBA). Fue representante por Tierra del Fuego ante la OFEPHI hasta diciembre de 2019.

El neuquino Alex Valdez, ingeniero Industrial (Orientación Química), ex director de Regalías Hidrocarburiferas de Neuquén, representante provincial ante la OFEPHI, director provincial de Hidrocarburos de Neuquén.

El mendocino Marcos Alberto Zandomeni, ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista de Ingeniería Ambiental, ex ministro de Energía de Mendoza, ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Mendoza, ex gerente de Relaciones Institucionales de Pluspetrol y ex jefe de Medio Ambiente y Gobiernos en Petroandina Resources Ltd.

¿De qué se tratan las charlas y clases?

Según detallaron desde la Escuela a Ámbito, la capacitación está destinada a agentes de gobiernos de Estados nacionales y provinciales, relacionada con la actividad hidrocarburifera, su seguimiento, control y fiscalización.

El curso completo son 11 clases virtuales de una duración de tres horas cada una los días jueves ente las 10 hs. a 13 hs. Este jueves es la primera y según revelaron los organizadores hay anotados más de 80 participantes de todo el país. Incluso representantes de empresas de privadas.

“La iniciativa está organizada por ex funcionarios de larga trayectoria, en determinadas provincias, con la intención de transferir experiencias obtenidas por cada uno de ellos, con el solo objetivo de capacitar en el análisis de toda la información que se origina en el desarrollo de la actividad Hidrocarburifera en su provincia”, detallaron los profesores en las cartas de invitación que desparramaron por todas la oficinas públicas nacionales, provinciales y hasta municipales.

Desde la Escuela aclararon que teniendo en cuenta que el cupo de participación es limitado, se requiere una inscripción previa, mediante el envío de un mail a esc.adm.rh@gmail.com

Las clases se dividirán en los siguientes temas:

Panorama y resumen histórico: (17/9 y 24/9)

Descripción panorama mundial, historia de nuestro país de los diferentes descubrimientos que incluye una breve sinopsis de lo ocurrido en el mundo para luego enfocarse en la Argentina.

Normativas Nacional y Provinciales: (1/10 y 8/10)

Conocer las diferentes normas vigentes existentes, con las aplicaciones correspondientes, desde el otorgamiento de un permiso de exploración a una concesión de explotación, de transporte, Procedimientos adecuados para llevar a cabo el control y fiscalización de esta actividad, Prorrogas, Sanciones.

Actividad Hidrocarburifera: (15/10 y 22/10)

Conocer las diferentes etapas existentes en las diferentes operaciones en yacimientos, pasaje entre cada una de ellas, Describir la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos, convencionales y no convencionales, conformación de un banco de datos, Acondicionamiento y Tratamiento, Mediciones, entender en las implicancias de inversiones, Aventamiento, Incidentes, Accidentes.

Canon y Regalías (29/10 y 5/11)

Conocer y entender las diferentes normativas nacionales y provinciales que alcanzan a las actividades Hidrocarburiferas, aplicables para canon de exploración y explotación como así también para revisión del cálculo de regalías.

Ambiente (12/11 y 19/11)

Conocer y entender las diferentes normativas nacionales y provinciales que alcanzan a las actividades Hidrocarburiferas, para el cuidado y preservación del medio ambiente.

Elaboración de Inspecciones (19/11)

Desarrollar procedimientos avalados por normativas, que sean documentos para el control en los diferentes yacimientos, dando una visualización a través de cada inspección del estado de situación en que se encuentran los mismos, para de esta forma la AA pueda realizar los procederes correspondientes.

Taller Multipropósito (26/11)

Requisitos mínimos: Pertenecer a la planta del organismo proponente y trabajar en temas relacionados con la actividad.