Atalaya Mining levanta u$s179 millones para convertirse en el "campeón del cobre" en España

La operación forma parte de una estrategia más amplia que apunta a elevar su capital en torno a u$s207 millones, para llevar su producción anual hasta unas 100.000 toneladas de cobre.

Las nuevas acciones de Atalaya comenzarán a negociarse el 2 de febrero en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres.

Atalaya Mining concretó una ampliación de capital por u$s179 millones tras una colocación de acciones con fuerte sobredemanda, en una operación destinada a financiar su ambicioso plan de crecimiento y duplicar su producción de cobre en los próximos años. La minera, que cotiza en la Bolsa de Londres, captó u$s175 millones de inversores institucionales y otros u$s4 millones del segmento minorista.

“Tanto la colocación como la oferta pública tuvieron una sobredemanda significativa”, informó la compañía al mercado.

La operación forma parte de una estrategia más amplia que apunta a elevar su capital en torno a u$s207 millones (equivalentes a las 150 millones de libras inicialmente previstas) para llevar su producción anual hasta unas 100.000 toneladas de cobre , prácticamente el doble de las 51.000 toneladas registradas en 2025 , y consolidarse como el “campeón del cobre” en España.

La información fue publicada originalmente por Noelia Ruiz en el ABC de Sevilla , y refleja el renovado impulso de la empresa en un contexto de precios favorables para el metal rojo y fuerte apetito inversor por los activos vinculados a la transición energética.

La última ampliación de capital de Atalaya había sido en diciembre de 2017, cuando recaudó algo más de u$s41 millones . Desde entonces, la compañía mantuvo un perfil conservador y avanzó mayormente con recursos propios. En 2021 pagó su primer dividendo y, desde ese momento, distribuyó aproximadamente u$s90 millones entre sus accionistas.

Atalaya Mining España cobre

Ahora, el nuevo financiamiento permitirá acelerar proyectos clave. Una parte relevante de los fondos se destinará al desarrollo de la nueva mina de Masa Valverde, cuya rampa de acceso comenzará a construirse de manera inminente, además de otros objetivos dentro de la Faja Pirítica, en zonas cercanas a sus actuales explotaciones de Riotinto. También se utilizará capital para avanzar con la ingeniería de detalle del proyecto Touro.

En paralelo, Atalaya busca reforzar su estrategia de crecimiento inorgánico mediante posibles asociaciones regionales y adquisiciones. “Lanzamos una propuesta de ampliación de capital principalmente para acelerar nuestros proyectos de crecimiento en España, al tiempo que reforzamos aún más nuestro balance y mejoramos nuestra flexibilidad financiera para el desarrollo de Touro”, explicó el CEO de la compañía, Alberto Lavandeira, en una comunicación a los accionistas.

Exploración internacional y alianzas estratégicas

Otro eje del plan es la expansión internacional. La minera ya invirtió cerca de u$s24 millones en exploración en Suecia -su primer destino fuera de España- y selló una alianza con el socio local MPS para avanzar en la identificación de nuevos recursos.

Este movimiento se da en un escenario de intensa actividad corporativa en el sector. Recientemente, Global Panduro acordó la compra de la mina de cobre Las Cruces a First Quantum -que en Argentina posee el proyecto de cobre Taca Taca en Salta- por unos u$s205 millones, en una operación que refuerza el atractivo de la región como polo minero.

Las nuevas acciones de Atalaya comenzarán a negociarse el 2 de febrero en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres. En el último mes, los títulos de la compañía subieron un 27%, mientras que en los últimos doce meses acumulan una ganancia del 204%. A cinco años, el avance alcanza el 287%.

“La compañía está en máximos históricos y aprovechó un ‘timing’ de mercado espectacular”, señaló David Galán, analista de Bolsa General, quien precisó que la ampliación representa cerca del 9% del valor de mercado actual de Atalaya.

El rally se inscribe en un contexto global donde los metales se consolidaron como uno de los activos estrella, impulsados por la electrificación, el crecimiento de las energías renovables y la decisión estratégica de las grandes economías de asegurar el suministro de materias primas críticas.

“Atalaya Mining aprovecha un momento especialmente favorable para levantar capital, aceptando una dilución hoy para ganar escala y valor mañana, con la aspiración de convertirse en un productor mid-tier de unas 100.000 toneladas anuales de cobre equivalente”, resumió Amadeu Bonet, portavoz de Truth Below Ground.