India va a la conquista de tierras raras para disputarle el poderío a China

Son Brasil, Canadá, Francia y Países Bajos. El enfoque se centraría en el litio y las tierras raras, y la India también buscaría acceder a tecnologías de procesamiento de minerales.

Desde el descubrimiento hasta la producción, la minería puede llevar años, ya que solo la exploración dura entre cinco y siete años y, a menudo, termina sin una mina viable.

India está en conversaciones con Brasil, Canadá, Francia y los Países Bajos para llegar a acuerdos de exploración, extracción, procesamiento y reciclaje conjuntos de minerales críticos , según fuentes, mientras amplía su alcance global para garantizar el suministro de materias primas clave.

El enfoque se centraría en el litio y las tierras raras , y la India también buscaría acceder a tecnologías de procesamiento de minerales, según las fuentes, que se negaron a ser identificadas debido al carácter confidencial de las conversaciones.

La gran dependencia de su archirrival China, que domina el suministro mundial de muchos minerales y cuenta con una avanzada tecnología de extracción y procesamiento, subraya la necesidad de que India se acerque a una serie de países a medida que acelera su transición energética para reducir las emisiones, según expertos en minería.

India pretende replicar elementos de un acuerdo sobre minerales críticos que firmó con Alemania en enero, que abarca la exploración, el procesamiento y el reciclaje, así como la adquisición y el desarrollo de activos minerales en ambos países y en terceros países, según una de las fuentes.

"Hay solicitudes y estamos hablando con Francia, Países Bajos y Brasil, mientras que el acuerdo con Canadá se está estudiando activamente", dijo la fuente.

El Ministerio de Minas está liderando la iniciativa, según las fuentes.

Es probable que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, visite India a principios de marzo y firme acuerdos sobre uranio, energía, minerales e inteligencia artificial.

Al ser consultado al respecto, el Departamento de Recursos Naturales de Canadá se remitió a un comunicado de enero en el que se afirmaba que ambas partes habían acordado formalizar la cooperación en materia de minerales críticos en las próximas semanas.

La embajada de Brasil en Nueva Delhi, el Ministerio de Minas de India y el Ministerio de Asuntos Exteriores no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters. La embajada de Países Bajos no hizo comentarios, mientras que la embajada de Francia.

India ha estado buscando minerales críticos en todo el mundo y ha firmado pactos con Argentina, Australia y Japón, y está en conversaciones con Perú y Chile sobre acuerdos bilaterales más amplios que también abarcan los minerales críticos.

La expansión de la participación internacional de la India se produce en un momento en que los ministros de Finanzas del G7 y otras economías importantes se reunieron en Washington el mes pasado para debatir formas de reducir la dependencia de las tierras raras de China.

En 2023, India identificó más de 20 minerales, entre ellos el litio, como "críticos" para su transición energética y para satisfacer la creciente demanda de la industria y el sector de las infraestructuras.