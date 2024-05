Lo que dejó la Expo San Juan Minera: revivió Sarmiento, el Pacto que ni Milei tuvo, RIGI 2 y una sorpresa con el litio

Otra de las presencias fueron las del “cura que se hizo minero”, y que nunca se cansa de cultivar la sapiencia de los más jóvenes atraídos por la minería; la del fallido secretario sin Secretaría y sin hotel, que le pidió a un amigo que lo hospede en una habitación de su casa sanjuanina, y que vivió tres días de inquilino, con desayuno incluido; y la de un ex ministro provincial de minería devenido en consultor del Banco Mundial, que ahora trabaja para facilitar proyectos y el crecimiento de proveedores, que ostentó celular nuevo último modelo traído a mitad de precio de Chile. “Acá te matan, vale el doble”. Todos coincidieron que el RIGI tiene que salir o salir.

Los que la ven, y los que no

Ante los micrófonos, los empresarios mineros unificaron discursos y reclamaron por la aprobación del RIGI. Justificaron ese pedido con un cambio en el paradigma de los reclamos sectoriales: “Pasamos de la queja por la falta de seguridad jurídica a reclamar por la falta de confianza en la Argentina. Suena mejor y es más convincente”, explicó un CEO minero con muchísimos años de expertice en lenguaje corporativo.

El decálogo de reclamos mineros tiene seis puntos y va más allá del RIGI, que sospechan está direccionado a los primos hermanos de los hidrocarburos, con especial énfasis en el plan “Argentina LNG” de YPF y Petronas:

1) Reducción de impuestos para ser un país competitivo;

2) Retenciones cero para nuevas inversiones;

3) Estabilidad fiscal;

4) Libre disponibilidad de divisas;

5) Competencia jurídica en tribunales del exterior,

6) Recupero inmediato del IVA.

Por eso llegaron los siete gobernadores a San Juan, para reforzar que el futuro del país y las provincias hoy está atado, entre otras sogas, a la minería, y que la ecuación económica podría revertirse en menos de una década. El acuerdo por la Mesa del Cobre la suscribieron los gobiernos de Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza, pero también estuvieron avalando Córdoba y La Rioja. Representan a 21 senadores, de los cuales casi todos votan a favor del RIGI. “Es un cuarto del Senado, ¿eso no es una demostración de poder? La minería pudo lo que ni el Presidente puede: juntar a tantos gobernadores bajo el sol de mayo”.

Fue tanta la euforia en la Expo que hasta “revivió” Domingo Sarmiento en el acto de apertura, con un video realizado con inteligencia artificial, donde se rememoró una de las tres cartas enviadas en 1862 al entonces presidente Bartolomé Mitre para pedirle fondos (200.000 duros) para desarrollar la minería sanjuanina. “Ayúdeme en las minas y enriquezco la República”, le endilgó célebremente Sarmiento a Mitre, que rechazó esa petición. No la vio.

Sarmiento Inteligencia Artificial.mp4

Mendoza, acelerada por la minería

Los que sí la vieron son los mendocinos que en cada mitin minero del país despliegan presencia oficial, siempre con la ministra Jimena Latorre, pero que en esta ocasión incluyó al peronista Celso Jaque, ex mandatario ahora intendente de Malargüe, el distrito que Alfredo Cornejo quiere posicionar a nivel internacional para atraer inversiones. "La Mesa del Cobre marca un cambio de época en Mendoza", dijo la funcionaria, a quien nadie se le animó a decir que bajen un cambio en esta acelerada minera porque ya hay grupos incandescentes en sus pagos listos para fraguar cualquier plan, y que si no se trata el tema con rapidez y sigilo, pueden arrastrar proyectos vecinos.

image.png

Mendoza desea tanto las inversiones que no fue casual que finalizada la Expo los integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) con su presidente Roberto Cacciola a la cabeza volaron de San Juan a Mendoza para celebrar una reunión de Consejo Directivo de la entidad, aunque algunos dirigentes debieron viajar por vía terrestre por la falta de cupos aéreos. Al llegar, se quejaron por el muy mal estado del asfalto de la Ruta 40 (demoran casi tres horas en hacer 170 km) y abrieron un debate logístico cuyano. “Si fuera una autopista llegamos en la mitad del tiempo”, dijo uno de los asistentes, porteño. “Y si Aerolíneas pone más vuelos interprovinciales, y si Mendoza nos da 2 de los 10 vuelos diarios que recibe de Buenos Aires a mitad de ocupación y llegamos a 4, San Juan vuela”, aprovechó para comentarle un colega sanjuanino.

La polémica en el acto inaugural

La polémica que Cacciola no pudo atestiguar en el acto inaugural por un impostergable viaje a Perú, que le provocó perderse los primeros dos días exposición, puso al RIGI en el centro de la escena. De los encendidos discursos arriba del escenario no hay nada para agregar. Sí de lo que pasó abajo, minutos después. Mientras afuera de la enorme carpa que ofició de salón principal bailaban los 4 dinosaurios, adentro, a un costado, con un café en la mano, se hacían preguntas. “¿Contaste cuántos no me putearon?”, le dijo el iniciador del debate a un confidente, luego de repudiar abiertamente el RIGI. “Eran muchos más los que aplaudieron a favor del régimen”, le respondieron. “Es que sin el RIGI estamos todos cagados”, sentenció para sorpresa de muchos. Más sorprendido quedó Franco Mignacco, responsable de recoger el guante de la polémica en nombre de CAEM, cuando un visitante se le acercó al oído y le dijo: “Se la mandaste hasta el fondo”.

Expo San Juan Minera acto inauguración Gentileza Voces Paralelas

Lo cierto es que la efervescencia se amenizó minutos más tarde en un cóctel, que además de contar con el bandejeo tradicional y etiquetas de vinos sanjuaninos, contentó a los miles de paladares con un locro patrio y la exquisita cerveza de Donata del Desierto. Allí, entre bocado y bocado, salió de un gerente una definición que echó por tierra los debates anteriores. “No sé qué tanto se preocupan los antiRIGI, si todos en la industria sabemos que sin licencia social no llegarán las grandes inversiones: ¿vos te imaginás que los sanjuaninos van a permitir que los grandes proyectos de cobre se desarrollen sin empleo sanjuanino y sin proveedores de la provincia?”. Fin.

Las novedades de último minuto

Para lo último quedaron las novedades que hasta ahora no publicaron ninguno de los 50 medios de comunicación presentes en la Expo, y que en su mayoría, ya se preparan para viajar a fines de agosto a Chile para participar del mes de la minería en el país trasandino, y en particular, de la cenal anual donde se presentará un nuevo tratado minero binacional. Luis Lucero y su equipo ya confirmaron asistencia. Así, mientras circulaban por los smartphone fotos del temporal de nieve que azotó a los campamentos mineros de alta montaña en la Cordillera, se comenzó a hablar de un RIGI 2. “Ya se está dialogando con autoridades provinciales y nacionales la posibilidad de contar, una vez aprobado por el Congreso o por decreto el primer RIGI, con una segunda versión de menor escala para incentivar la inversión y búsqueda de financiamiento para pymes y proveedores locales”.

La última novedad llegó minutos antes del cierre y levantamiento de vallas, maquinarias y stands de las 300 empresas que participaron de la muestra: en los próximos días la provincia de Buenos Aires va a anunciar el hallazgo de litio y Tierras Raras en la localidad bonaerense de Barker, partido de Benito Juárez, porque ahí existen “anomalías de concentración” de cerio (Ce) y lantano (La) y un gran contenido de litio “no determinado" en salinas, depresiones salinas y lagunas salobres. ¿Se sumará en breve Axel Kicillof a la Mesa del Litio? Veremos qué tiene para dar.