Minería cerró 2025 con récord histórico: exportaciones superaron u$s6.000 millones

Las ventas al exterior crecieron 29,2% anual impulsadas por el máximo histórico del oro y la expansión del litio, que ya cuenta con siete proyectos en producción.

Minería récord. Desde el sector explican que estos resultados son el fruto de una combinación de precios internacionales favorables y la maduración de inversiones previas. Taca Taca

La minería cerró un período consagratorio al alcanzar el mayor nivel de exportaciones de su historia. Según informó el Gobierno Nacional, entre enero y diciembre del 2025 las ventas al exterior totalizaron u$s6.037 millones, lo que representa un incremento del 29,2% respecto al año anterior.

Este desempeño récord se apoya en dos pilares fundamentales: la consolidación de los metales preciosos y el vertiginoso ascenso del "oro blanco".

Dentro de la canasta exportadora, los minerales metalíferos representaron el 82% del total, con ingresos por u$s4.948 millones. En este rubro, el oro fue el gran protagonista al aportar u$s4.078 millones, una cifra que también marca un hito histórico para el sector.

Por otro lado, el litio consolidó su posición como motor de crecimiento regional:

Alcanzó exportaciones por u$s905 millones (15% del total exportado).

El salto responde a la entrada en producción de cuatro nuevos proyectos entre 2024 y 2025.

Actualmente, Argentina ya cuenta con siete minas de litio operativas. Proyecciones y el impacto del RIGI Desde el sector explican que estos resultados son el fruto de una combinación de precios internacionales favorables y la maduración de inversiones previas. Hacia adelante, las perspectivas son aún más optimistas. Con el incentivo de herramientas como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el Gobierno proyecta un crecimiento exponencial de la balanza comercial minera, posicionando a la actividad como una de las principales fuentes de divisas genuinas para el país. Se estima que en las próximas semanas ingresarán al menos tres pedidos nuevos de adhesión al RIGI para proyectos mineros.

El último Informe de Situación sobre minería de BBVA Research sostiene que la minería argentina está ante una oportunidad histórica: si se concreta la cartera de proyectos y se mantiene un marco macroeconómico y regulatorio estable, las exportaciones mineras podrían multiplicarse por cinco y superar los u$s25.000 millones anuales hacia 2032/2033. El informe al que accedió Energy Report coloca al litio como el motor de corto plazo y al cobre como la gran oportunidad de la segunda mitad de la década, con potencial para convertir a la actividad en uno de los principales pilares exportadores del país. El diagnóstico es claro: hoy la minería pesa menos del 1% del PBI y aporta menos del 6% de las exportaciones, pero la Argentina dispone de “una de las carteras de proyectos más relevantes del mundo” y una ventaja geológica significativa en minerales críticos para la transición energética. En concreto, BBVA proyecta que el país podría suministrar hasta 20% de la oferta global de litio hacia 2033, y que el litio ya representó cerca del 14% de las exportaciones mineras en 2024; mientras, la materialización de grandes proyectos cupríferos permitiría que las exportaciones de cobre superen los u$s11.000 millones anuales hacia 2033.

