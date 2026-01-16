Luis Lucero presentó en Arabia Saudita el "renacimiento" minero argentino: el potencial del cobre y el litio

El secretario de Minería disertó en el Future Minerals Forum de Riad y ratificó el rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Proyectó cifras récord para la próxima década. El impacto del RIGI y la meta de 1,5 millones de toneladas de cobre.

Luis Lucero proyectó para 2035 una producción de litio de 650.000 toneladas de LCE (Carbonato de Litio Equivalente) y hasta 1,5 millones de toneladas de cobre por año.

La quinta edición del Future Minerals Forum (FMF 2026) en Riad, Arabia Saudita , no fue un evento más en el calendario internacional. Bajo el lema "El amanecer de una causa global" , la cumbre se consolidó como el epicentro de la toma de decisiones sobre minerales críticos, reuniendo a ministros de más de 100 gobiernos y representantes de 59 organizaciones internacionales. En este escenario de relevancia geopolítica, Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación , desplegó una agenda ambiciosa para posicionar a la Argentina como un aliado estratégico del mundo occidental.

La intervención de Lucero comenzó con un diagnóstico crudo pero necesario sobre el historial financiero y jurídico del país. Ante un auditorio compuesto por los mayores fondos de inversión del globo, el funcionario fue tajante: "Argentina no tuvo un historial muy bueno cuando se trata de cumplir con sus obligaciones internacionales y de proveer una economía estabilizada. Estamos verdaderamente decididos a dejar eso atrás".

De hecho, fuentes oficiales informaron que la minería argentina cerró el año 2025 con un récord histórico de exportaciones, que superó los u$s6.000 millones. Este desempeño récord se apoya en dos pilares fundamentales: la consolidación de los metales preciosos y el vertiginoso ascenso del "oro blanco". Dentro de la canasta exportadora, los minerales metalíferos representaron el 82% del total, con ingresos por u$s4.948 millones . El litio alcanzó exportaciones por u$s905 millones, un 15% del total exportado.

Lucero vinculó el potencial geológico del país con el éxito de las políticas macroeconómicas del presidente Javier Milei . Según el secretario, la combinación de la estabilización de la moneda, la desregulación económica y la apertura al comercio exterior es lo que permitirá, por primera vez, que la Argentina sea vista como un "socio confiable".

Luis Lucero junto a la Ministra de Minería de Chile, Aurora Williams Baussa, en el Future Minerals Forum de Arabia Saudita.

"Sabemos que tenemos un largo camino para construir confianza y que esto se hace con el tiempo, pero estamos convencidos de hacerlo", afirmó, subrayando que hoy existe un consenso político inédito sobre la minería como pilar del desarrollo nacional.

La era de los minerales críticos: litio y cobre en el centro de la escena

El Secretario de Minería destacó que el país ha sido "bendecido" con recursos que hoy son el corazón de la transición energética global. En particular, trazó una hoja de ruta sumamente optimista para el litio y el cobre, los dos metales que prometen transformar la balanza comercial argentina.

Argentina busca pasar de ser un actor relevante a un líder indiscutido. Lucero proyectó que para el año 2035, la producción nacional podría alcanzar las 650.000 toneladas de LCE (Carbonato de Litio Equivalente) anuales.

Más allá de las divisas, el funcionario hizo hincapié en el impacto social: "Las condiciones de las comunidades donde están establecidas las minas ya están mejorando gracias a empleos formales y muy bien remunerados". El litio no es solo una oportunidad de exportación, sino un motor de movilidad social en el NOA.

Si el litio es el presente, el cobre es el futuro inmediato que escalará las cifras de exportación a niveles industriales. Argentina cuenta con proyectos de clase mundial que están próximos a entrar en fase de construcción.

"Esperamos ser muy pronto proveedores de cantidades importantes de cobre. En cinco a ocho años podríamos estar produciendo entre 1,3 y 1,5 millones de toneladas por año", vaticinó Lucero. El funcionario enfatizó que la construcción del primer gran proyecto de cobre marcará un "hito" que acelerará el resto de los desarrollos en cartera.

RIGI e Infraestructura: las herramientas del cambio

Uno de los puntos más consultados por los inversores en Riad fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Lucero defendió la herramienta como el catalizador necesario para proyectos que requieren capital intensivo y largo aliento. "Si bien cubre ocho sectores de la economía, para nuestra industria tuvo una relevancia clave", explicó. Se estima que en las próximas semanas el Gobierno extenderá la vigencia del RIGI hasta julio de 2027 y que en pocos días ingresarán al menos tres pedidos nuevos de adhesión para proyectos mineros.

Sin embargo, el secretario no eludió los desafíos estructurales. Reconoció que la infraestructura es, actualmente, el obstáculo más crítico tras dos décadas de desinversión. El desafío del Gobierno será coordinar que la llegada de capitales privados se traduzca también en la mejora de caminos, energía y logística, puntos vitales para que la producción llegue a puerto de manera eficiente.

Riad como hub global: la "responsabilidad compartida"

El marco del FMF 2026 también permitió a la Argentina integrarse en las discusiones sobre la resiliencia de las cadenas de suministro. El ministro saudí, Bandar Alkhorayef, señaló durante la apertura que el suministro de minerales es una "responsabilidad compartida".

En este contexto, se anunció la creación de un Grupo Directivo Ministerial Permanente y el avance del "Marco de Minerales Futuros", que busca ampliar el financiamiento de infraestructura a través del Banco Mundial en corredores prioritarios, incluyendo a América Latina.

La participación de Argentina en Arabia Saudita marca el cierre de una etapa de aislamiento y el inicio de una fase de integración agresiva en los mercados globales. Con el respaldo del RIGI y la promesa de un marco jurídico estable, Luis Lucero dejó en claro en Riad que Argentina está lista para dejar de ser una promesa y convertirse en una realidad minera global.