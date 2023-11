Minería bajo lupa: empresarios y expertos anticipan el futuro del sector

Gustavo Perego, director de Abeceb, analizó las perspectivas económicas de la industria frente a las exportaciones, con un nuevo gobierno. "Posiblemente las retenciones no desaparezcan. En el corto plazo no creo que se pueda tener un flujo de movimiento de capitales fluidos y la minería está afectada por el aumento de costos internos", analizó y agregó: "Creemos que se verá un mejor escenario para finales del año que viene. De corto plazo, es muy difícil tener un impacto positivo en el marco que hoy opera el sector".

Fernando Marengo, economista jefe de Black TORO Global Investments aseguró que parte del ajuste fiscal que se puede avecinar es exógeno, provocado por el clima y los recursos naturales. “El clima llevará a mayor recaudación del agro y el gasoducto más el oleoducto nos permitirá reducir la importación además de exportar petróleo y gas. Pero la estabilidad tributaria para inversiones mineras es central también: desarrollar el sector va más allá del tema económico, también es institucional y jurídico. El gran desafío es llegar al momento de cosecha gruesa e ingresos energéticos en un momento de alta demanda energética".

Sobre el contexto macroeconómico, Marcos Buscaglia, fundador de Alberdi Partners, agregó: “El precio de los commodities será un factor central, las buenas perspectivas están en vistas de que se mantengan los precios".

Transición energética

Fernando Rizzi, gerente de Legales de Fortescue para América Latina, completó la mirada sobre transición energética y sustentabilidad en la industria minera. "Argentina tiene todos los recursos y condiciones naturales para producir gran cantidad de energía. Desde Fortescue queremos para 2030 producir 20 millones de toneladas de hidrógeno verde a nivel mundial", anunció.

Michael Mending, vicepresidente de McEwen Copper, a cargo de Los Azules en San Juan, el 9° proyecto de cobre en desarrollo más grande del mundo, expresó: “Hay un déficit estructural muy grande hacia el futuro. La humanidad necesita seis o siete Chiles para la demanda mundial si querés tener una transición completa para el 2050".

El VP de PAE Rodolfo Freyre aclaró que, según su visión, todavía “no está definido” cuál va a ser la energía dominante hacia el futuro. “Las distintas partes del mundo tienen distintas realidades, las velocidades y las dinámicas van a ser regionales. Vemos esto en PAE como un desafío y hace cinco años empezamos a incursionar en proyectos de energía renovables", sostuvo. De hecho, Pan American posee parques eólicos en Chubut y Brasil.

Para Gustavo Anbinder, director de Negocios y Desarrollo de Genneia, la clave es la sinergía entre las renovables, los hidrocarburos y la minería. “Hace más de cinco años estamos ayudando a las industrias que están conectadas a la red para ayudarlos en su cambio a la descarbonización”, señaló, y lanzó un anticipo esperado por la industria, que sorprendió a más de uno en el panel. “En breve estamos lanzando un proyecto de línea de transmisión para llevar energía renovable a los yacimientos de litio, vamos a dar una solución concreta a un problema que hoy en día tienen", afirmó. Según pudo saber Ámbito, se trata de una inversión de u$s700 millones que pronto será oficializada.

La promesa del litio

En el panel sobre litio, Daniel Chávez Díaz, de Eramine Sudamericana, advirtió que las empresas del sector sufren la falta de recursos de las autoridades para satisfacer la demanda que generamos. “A pesar de la buena capacitación y la predisposición, lamentablemente no alcanza”, dijo, y añadió: “Es fundamental poner el foco ahí, para agilizar y mejorar los procesos. La participación ciudadana es algo que no podemos seguir omitiendo: no podemos escondernos, hay que abrirse a las comunidades. Las experiencias son positivas si son bien gestionadas. Cada vez más las empresas estamos entendiendo estas cuestiones”.

Diego Calonje, Senior Corporate Counsel de la minera Río Tinto, expresó: “Queremos convencer a la sociedad acerca de lo que puede aportar la minería. En las provincias donde el litio se desarrolla hay distintas formas de regulación y este sistema permite que la minería de litio crezca”.

Marcelo Olivares, socio de Olivares & Asociados, comentó la situación en Chile: “El régimen chileno para el litio es poco inteligente: desde 1979 se ha declarado como reservado para el uso del Estado por su utilización para la energía nuclear. Entonces las concesiones se dan libremente para otros minerales, pero no para el litio. La única manera de acceder es a través del Estado. A futuro no vemos una materialización de la posibilidad de hacer negocios en el sector por las restricciones que además ha impuesto el gobierno actual”.

El panel del litio lo cerró Carlos Galli, de Lithium Américas. “Estamos en el camino correcto, aunque nuestra industria no está produciendo todavía lo que puede producir. El desafío es construir un marco que nos dé previsibilidad sobre la base del marco legal positivo que tenemos. La clave es entender estos sistemas sofisticados y complejos, que combinan lo geológico, lo químico y lo hídrico y visualizarlo de manera conjunta”.

El evento finalizó con una exposición de Alberto Bianchi, abogado experto en derecho ambiental. “Más que el derecho ambiental existen cuestiones ambientales dentro del derecho y la minería va a estar amenazada. Basta con prohibir un elemento que necesita la minería que toda la industria directamente", enfatizó.

“No nos dejemos enamorar por el derecho ambiental como rama autónoma. Si lo debemos ubicar, se debe ubicar dentro del mundo de los recursos naturales”, concluyó.