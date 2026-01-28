MSU Energy y MSU Green Energy mejoran su calificación crediticia tras la compra de El Chocón y la expansión renovable

FIX SCR elevó las notas de las empresas, destacando la solidez financiera del grupo, la previsibilidad de sus flujos y el impacto positivo de la incorporación de la hidroeléctrica El Chocón.

El complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito, con una capacidad instalada de 1.418 MW, fue adjudicado a MSU Green Energy a finales de 2025.

La calificadora FIX SCR mejoró la calificación crediticia de MSU Energy a AA-(arg) con perspectiva estable, en reconocimiento a la fortaleza del negocio consolidado del Grupo MSU , la estabilidad y previsibilidad de sus flujos de fondos y una estructura financiera considerada robusta.

La decisión se enmarca, además, en un contexto regulatorio y macroeconómico que comienza a mostrar señales de normalización, un factor que contribuye a reducir riesgos estructurales y a fortalecer las condiciones para la inversión en el sector energético argentino.

Desde FIX destacaron que el fortalecimiento del perfil del grupo está directamente vinculado con su crecimiento sostenido y su mayor escala operativa, impulsados por la reciente incorporación de la central hidroeléctrica El Chocón -concretada en diciembre pasado- y por el avance de nuevos proyectos estratégicos. Estas iniciativas, señalaron, robustecen el posicionamiento de MSU y respaldan una visión de largo plazo orientada a la creación de valor.

En paralelo, la calificadora también elevó la nota de MSU Green Energy a A+(arg) con perspectiva estable. En este caso, el upgrade refleja un negocio con elevada previsibilidad, sustentado en una capacidad 100% contratada mediante acuerdos de largo plazo, una cartera de clientes diversificada y una participación mayoritaria de clientes industriales de primera línea.

La mejora reconoce asimismo la sólida capacidad de ejecución de la compañía, evidenciada en la puesta en operación de sus parques solares, un desempeño que reafirma su fortaleza técnica y de gestión en el desarrollo de proyectos de energías renovables.

Tras conocerse la decisión de FIX, el CEO del Grupo MSU, Manuel Santos Uribelarrea, afirmó que la mejora en las calificaciones “refuerza nuestra solidez financiera, amplía el acceso a financiamiento competitivo y acompaña una convicción clara: invertir en infraestructura energética confiable para el desarrollo productivo del país, integrando generación térmica, renovable e hidroeléctrica”.

En la misma línea, subrayó el compromiso del grupo con la transición energética y el crecimiento sustentable: “Tomamos este hito como un compromiso para seguir ampliando el alcance de la energía limpia, acompañando a industrias y comunidades con soluciones sustentables y confiables”.

Con estas nuevas calificaciones, el Grupo MSU consolida su perfil financiero y operativo en un momento clave para el sector, apalancado en la diversificación de su matriz de generación y en una estrategia que combina activos térmicos, renovables e hidroeléctricos para fortalecer su presencia en el mercado eléctrico argentino.