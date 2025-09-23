Aisa Group, liderado por el empresario Juan José Retamero, inició la construcción del Parque Fotovoltaico Calicanto en el departamento Belgrano, provincia de San Luis, un emprendimiento que se suma a su ambicioso plan de diversificación energética y de megainversiones en Argentina.
Aisa Group puso en marcha la construcción de un parque solar de 51 MW en San Luis
La iniciativa aportará más de 110 GWh anuales al sistema eléctrico nacional, equivalente a abastecer a más de 80.000 hogares.
-
Mendoza inauguró un parque solar y avanza en la diversificación energética
-
El ENRE autorizó la conexión del Parque Solar El Quemado en Mendoza
Según informó la compañía, la obra estará emplazada sobre una superficie de 71,9 hectáreas y tendrá una capacidad instalada de 51 MW y se proyecta que generará unos 110,1 GWh anuales, lo suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares.
El Grupo AISA reveló en un comunicado enviado a Energy Report que está previsto que el parque solar entre en operación en diciembre de 2026, con conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.
Pero este parque solar es solo el primer eslabón de un plan energético mayor: AISA pretende desarrollar unos 1.000 MW de potencia solar durante la próxima década. Además, estudia adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el mecanismo diseñado por el Gobierno nacional para atraer grandes desembolsos productivos a largo plazo.
"Calicanto no es solo un parque solar: es un aporte concreto al desarrollo de San Luis y una señal de confianza en el potencial energético de la Argentina. Nuestro compromiso es entregar un proyecto de excelencia tecnológica, generador de empleo y valor para la comunidad local", señaló Juan Manuel López, gerente de Calicanto.
Juan José Retamero, cabeza de la familia propietaria de Aisa Group, destacó: "Nuestra visión es clara: invertir con capital 100% privado para crear futuro en la Argentina. Calicanto, junto a nuestras iniciativas en minería, pesca, oil & gas y desarrollo inmobiliario, son pilares de un plan de largo plazo que busca generar empleo, exportaciones y crecimiento genuino para el país".
Según la empresa, el conjunto de inversiones estratégicas -que abarcan minería, energías renovables, agroindustria, pesca, real estate y oil & gas- superará los u$s1.600 millones en los próximos diez años.
Entre los proyectos emblemáticos del grupo se encuentra la nueva la mina Gualcamayo en San Juan, con el desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos (DCP); la compra de la pesquera Cabo Vírgenes, en Chubut; y la transformación inmobiliaria del predio de la ex-Cinzano en San Juan.
- Temas
- Energías Renovables
- San Luis
Dejá tu comentario