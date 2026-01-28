Por qué sube el precio de la plata y Wall Street mira desde afuera

La plata acumula una suba cercana al 50% en lo que va del año y supera ampliamente al oro. Detrás del rally aparecen las compras récord de China, una oferta física ajustada y el auge del sector solar.

El precio de la plata atraviesa uno de sus momentos más explosivos en años. El metal viene protagonizando un fuerte rally internacional que ya la llevó a marcar máximos históricos por encima de los 117 dólares la onza , antes de recortar posiciones y estabilizarse por arriba de los 110 dólares . Aun así, el balance sigue siendo contundente: la plata acumula una suba cercana al 50% en lo que va del año, muy por encima del 16% que registra el oro en el mismo período.

Pero a diferencia de otros ciclos alcistas liderados por fondos de inversión occidentales, esta vez el motor del mercado está del otro lado del mundo. Los analistas coinciden en que el principal impulso proviene de China , cuyas compras persistentes están redefiniendo el equilibrio global del metal.

Tal como reveló Trasders Union, en Shanghai los precios de la plata llegaron a exhibir una prima récord superior a los 14 dólares por onza frente a las referencias de Londres, un diferencial que no solo refleja la fuerte demanda local, sino que también alimenta entre los operadores internacionales la idea de que la plata fuera de China sigue estando infravalorada.

“La demanda industrial ha puesto un piso al mercado, pero el reciente repunte se explica cada vez más por las compras chinas”, explican analistas del sector, al destacar que el gigante asiático se consolidó como el actor dominante del actual ciclo alcista.

Mientras Beijing acelera, Occidente parece ir en sentido contrario. Los datos del mercado Comex y de los ETF respaldados por plata muestran que durante el último mes los inversores fueron vendedores netos, una señal clara de que Wall Street no está liderando este movimiento.

Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank, advirtió que los precios ya se acercan a niveles en los que la demanda industrial -que representa cerca del 60% del consumo total de plata- podría empezar a resentirse. A eso se suma que la relación oro-plata tocó mínimos de cuatro años, según BMI Research, lo que sugiere una distorsión creciente entre ambos metales.

Otro indicador clave son las tasas de arrendamiento de plata, que rondan el 3%, muy por encima de los niveles cercanos a cero típicos de mercados equilibrados. Esto confirma que sigue habiendo escasez de oferta física, pero también implica mayores costos para los usuarios industriales, desde fabricantes de electrónica hasta productores de paneles solares.

Refugio frente a la incertidumbre global

Además del empuje chino, el contexto macroeconómico y geopolítico también juega su papel. Para muchos inversores, la plata volvió a funcionar como activo de cobertura frente a la volatilidad global.

El analista Anton Kharitonov lo resumió así: “La subida de hoy de la plata se debe a una reacción clásica de aversión al riesgo: los inversores se protegen de la incertidumbre geopolítica y macroeconómica apostando por los metales preciosos. Mientras la demanda de refugio se mantenga fuerte y la oferta industrial siga siendo escasa, la plata tiene margen para ampliar sus ganancias, aunque cabe esperar volatilidad a corto plazo tras las fuertes subidas”.

A este combo se suman factores estructurales: una mayor demanda industrial -especialmente del sector de paneles solares-, restricciones persistentes en la oferta y la preocupación por la devaluación del dólar, que vuelve más atractivos a los metales preciosos como reserva de valor.

Riesgo de tomas de ganancia y más volatilidad

Hacia adelante, los especialistas anticipan un escenario más volátil. BMI Research espera que los precios de la plata se moderen en los próximos meses, a medida que mejoren gradualmente las condiciones de oferta y la demanda industrial china, particularmente del sector solar, comience a alcanzar su pico.

A esto se suma un factor puntual del calendario: el Año Nuevo Lunar. Hansen señaló que el cierre de la Bolsa de Futuros de Shanghai entre el 16 y el 23 de febrero podría actuar como catalizador de tomas de ganancia, especialmente considerando el creciente peso de la especulación minorista en la dinámica reciente del mercado. “Cualquier cambio en el sentimiento antes del período festivo podría provocar retrocesos más bruscos”, advirtió.

Por ahora, el impulso de la plata sigue intacto. Pero el futuro inmediato dependerá de un delicado equilibrio entre tres variables clave: la intensidad de la demanda china, la capacidad de absorción de la industria y el posicionamiento especulativo.

Para Argentina, este rally no pasa desapercibido. Con proyectos de plata en distintas etapas de desarrollo y un renovado interés inversor por los metales, la suba del precio internacional vuelve a poner al mineral en el radar del sector minero local, en un momento donde los valores récord podrían acelerar decisiones de inversión largamente postergadas.