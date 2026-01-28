Metales básicos en alza: los drivers que impulsan el boom de precios

Los precios del cobre, el aluminio y el zinc registraron fuertes subas en los mercados internacionales, en un contexto marcado por la debilidad del dólar estadounidense y un mayor apetito inversor por los metales básicos, más allá de los fundamentos de corto plazo.

Los metales básicos operaron en alza este miércoles en la Bolsa de Metales de Londres (LME), con subas destacadas en el cobre, el aluminio y el zinc . El movimiento estuvo acompañado por una caída del dólar estadounidense a mínimos de cuatro años, un factor que suele impulsar la demanda de commodities denominadas en esa moneda.

El cobre de referencia a tres meses en la LME avanzaba un 0,9% y se negociaba a u$s13.124 por tonelada métrica hacia las 10:20 GMT. En tanto, el aluminio subía un 1,8% hasta u$s3.265 la tonelada, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2022. El zinc, por su parte, ganaba un 1,9% y cotizaba a u$s3.416, tras tocar su máximo desde enero de 2023.

La tendencia alcista se extendió a otros metales básicos. El plomo subía un 0,5% a u$s2.030,50 la tonelada, el níquel avanzaba un 2,1% a u$s18.550 y el estaño sumaba un 1% a u$s55.205, luego de haber alcanzado el martes un récord de u$s58.340.

Uno de los factores clave detrás del repunte fue la debilidad del dólar estadounidense. El índice dólar tocó el martes su nivel más bajo desde febrero de 2022, luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el valor del billete verde era “genial”.

Un dólar más débil suele favorecer a los metales industriales, ya que los vuelve más accesibles para los compradores que operan con otras monedas, lo que puede estimular la demanda. En este contexto, los inversores continuaron apostando al alza de los precios en el complejo de metales básicos.

Sin embargo, analistas del mercado señalaron que el movimiento responde más a factores macroeconómicos que a fundamentos específicos de oferta y demanda. Desde la correduría Sucden Financial indicaron, durante un seminario web realizado este miércoles, que el repunte de los metales está siendo impulsado principalmente por el posicionamiento macro de los inversores.

Señales del mercado físico y estructura de precios

A pesar de las subas, algunos indicadores del mercado físico sugieren una menor urgencia de consumo en el corto plazo. El contrato de cobre al contado en la LME se negociaba con un descuento de u$s90 por tonelada respecto al contrato a tres meses, una señal de que la demanda inmediata no es particularmente elevada.

Según explicó Daria Efanova, jefa de investigación de Sucden, se produjo una fuerte corrección en los diferenciales de precios que derivó en una estructura de contango, es decir, una situación en la que el precio al contado es inferior al precio a plazo.

Efanova detalló que empresas chinas estuvieron descargando material en los almacenes de la LME antes de la festividad del Año Nuevo Lunar, que se celebrará en febrero, lo que habría contribuido a este cambio en la estructura del mercado.

El aluminio y el respaldo de las proyecciones

En el caso del aluminio, la suba de precios también estuvo respaldada por nuevas proyecciones de bancos de inversión. Goldman Sachs elevó su previsión de precios promedio para el primer semestre, ajustándola desde u$s2.575 a u$s3.150 por tonelada.

La entidad fundamentó este cambio en los bajos niveles de inventarios, las dudas sobre la disponibilidad de energía para la puesta en marcha de nuevas fundiciones en Indonesia y el fuerte crecimiento de la demanda global, especialmente por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos y las redes eléctricas.