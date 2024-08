Productores de biocombustibles piden a la Liga Bioenergética que no apliquen "doble vara" en la redacción de la nueva ley

Asimismo indicaron que no podrán convalidar modificaciones "que quiebran la seguridad jurídica y desconocen la existencia de derechos adquiridos por las inversiones realizadas ".

La CEPREB manifestó que la pymes no pueden competir entre ellas "ya que muchas de estas se localizan en regiones productivas Iejos del Puerto de Rosario y esto acarrea costos diferenciales de operación y logística" .

Asimismo agregaron: "Nadie en la industria desconoce que los costos de logística son un componente fundamental a la hora de analizar la competitividad de cada una de las compañías y de ninguna manera es posible una competencia entre empresas que están a pocos metros de la materia prima con otras que están a cientos de kilómetros de la misma".

Sumado a eso, expresaron no comprender "el motivo por el cual se pretende aplicar estándares distintos a la hora de fijar cupos para la industria del biodiésel y la del bioetanol".

Sobre eso, denunciaron: "Mientras se busca bajar el cupo a repartir entre las pymes elaboradoras de biodiésel al 3% y subastar el resto en un sistema de libre competencia, en el caso de bioetanol se pretende mantener un cupo de 6% para maíz y 6% para caña de azúcar".

En línea con eso, manifestaron que a los productores de bioetanol de caña se les garantiza lo que a los productores de biodiésel se les niega: "un volumen equivalente a la capacidad de producción de todos los ingenios".

"Evidentemente se pretende aplicar una doble vara. Mientras se intenta flexibilizar las reglas de comercialización de biodiésel con el argumento de que en los nuevos tiempos políticos no debe haber 'cupo y precio', se protege a la industria de bioetanol de Salta, Jujuy y Tucumán garantizando de este modo que se pague un precio mas elevado", remarcaron.

Asimismo, escribieron: "No se termina de entender si se está o no contra el sistema de cupos, porque los mismos aparecen por todos lados en la propuesta de la Liga Bioenergética, claro que con corrimientos que garantizan a Santa Fé incrementar su participación en el mercado mediante la incorporación de las aceiteras y mediante la absorción por parte de las pymes santafesinas de toneladas que hoy se producen en otras provincias. A las claras está que no se está planteando un sistema de libre mercado sino una readecuación del sistema de cupos en perjuicio de Buenos Aires, La Pampa, Entre Rios y San Luis".

También, indicaron que si bien consideran que toda ley puede ser mejorada, resulta "fundamental tomar como punto de partida un sistema que funciona y les permite a todas las empresas producir, generar valor, empleo y desarrollo regional".

Por último, en la carta firmada por Federico Martelli, director ejecutivo de la CEPREB, se preguntaron si "existe algún motivo Iógico por el cual La Liga Bioenergética pretenda elaborar un proyecto teniendo en cuenta la opinión de una sofa de las 5 provincias elaboradoras de biodiésel", y concluyeron afirmando que proponen "una mesa de trabajo en la cual podamos pensar y aportar soluciones superadoras que nos permitan a todos encontrar un camino común de crecimiento y desarrollo".