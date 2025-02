Proveedores mineros de la Puna piden fortalecer a la industria local, la licencia social y el desarollo de comunidades

"Muchos que dicen de que la minería se va a acabar y que vamos a quedar en Pampa y la Vía. Yo digo que la minería no se va a acabar, porque el ser humano necesita tecnología y sin minería no habría tecnología", subrayó Luis Vacazur.

Luis Vacazur: Las políticas de Estado hoy del gobierno de la provincia hace que la Secretaría de Minería hagan las mesas sociales, hagan las visitas, los monitoreos ambientales participativos. Hay muchas herramientas, hay una llegada diferente con los caciques, los caciques han trabajado muchísimo en sus pueblos y esto hay una atracción de manera conjunta del sector público, privado, las empresas, las operadoras, los proveedores, los emprendedores, los trabajadores, la comunidad principal que nos acompañó en esta gestión.

Periodista: La licencia social no es algo estable, eso es algo que hay que cuidar todos los días, y tampoco no es solamente propiedad de las mineras, ¿qué aportan los proveedores?

L.V.: Soy un convencido que la licencia social depende de todos, desde el gobierno hasta el que vive en la región. ¿Por qué? porque sino, por obtener licencia social vamos a llevar y vamos a facilitar todas las cosas. No, creo que antes de todo hay que trabajar en los valores, hay que concientizar a las personas de por qué necesitamos esa llamada licencia social. El compromiso social debe ser tanto desde el cacique, desde el trabajador, desde el que trabaja en el pueblo, desde el que trabaja en la municipalidad, desde las autoridades, este compromiso tiene que tener una visión uniforme de dónde queremos estar como pueblo argentino, qué queremos para nuestro futuro, cómo vamos a desarrollar. El mineral está bajo tierra, pero si no lo sacamos no vale nada, entonces vendrán otras generaciones que por allí la gente está preocupada muchas veces de qué va a pasar con el agua, con el medio ambiente, pero para eso hay que prepararse. ¿Por qué? Porque muchas veces se discute con idealismos y no con cuestiones claras, concretas y que sean demostrables.

Periodista: A las mineras se les exige el comprar local, cumplir con los requisitos de la normativa vigente, pero algunos proveedores mineros no lo cumplen, ¿es cierto?

L.V.: Así es. Predicamos lo que no hacemos, entonces vos fíjate que suena muy feo la parte que exigirle a la minera. Debería ser al revés. Nosotros tenemos que abrazar la inversión, tenemos que agradecerles que hayan venido, hay que salvaguardar las inversiones. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como otras provincias, todos empleados del Estado, trabajar solamente en el campo, que todo lo que se produce se va para afuera? ¿Quiénes son los dueños de los campos? Pocos. Todos son trabajadores. Entonces nosotros tenemos que trabajar, soñar y mirar un poco más allá con la industria. ¿Y a dónde quiero llegar? El compromiso nuevamente, el compromiso donde todos debemos traccionar, donde todos debemos trabajar, donde la vara por igual, no solo para la minera. La minera tiene la obligación porque sea originario, porque sea salteño, porque tiene que cumplir la ley, y no es tan así. En todo caso, hay que forzar más al diálogo, porque yo me doy vuelta, ¿y de dónde compré los camiones? ¿Lo compro en China? ¿O de dónde compro los neumáticos? ¿De dónde compro el combustible? ¿De dónde compro la ropa? Por bajar costo todos terminamos comprando en Buenos Aires u otra provincia. Hay que buscar un equilibrio, trabajar en la cadena de valor. Deberíamos trabajar en la conciencia, en los valores, donde haya una equidad. Si quiero que me den trabajo, también tengo que generar trabajo. Si yo quiero que me compren local, yo también me tengo que dar vuelta y tengo que comprar local. Se trata de equilibrar la balanza.

Periodista: Días atrás participó en una audiencia pública de la minera AngloGold, ¿cómo fue esa participación?

L.V.: La audiencia pública fue muy positiva. Tuve la oportunidad de hablar como un referente que se ha desarrollado gracias a la minería. Hay una comunidad allá, que se llama Colla del Desierto a quien yo respeto mucho, a su cacique y a su comisión, que no están muy de acuerdo con el tema del desarrollo de la minería. Pero se ha notado en la audiencia pública de que la gente sí quiere minería. Hay que ser un poco más conscientes y a la minera transmitirle, ahí vamos a necesitar el empuje también del Estado, que tratemos de buscar un equilibrio. Porque si una comunidad y su comisión no quiere minería son 50 o 100 contra un pueblo de 8.000 que sí la quiere. La comunidad no es solamente la comunidad en sí, tiene su personalidad jurídica, que la respeto, que también me parece perfecto, pero que hay que buscar un punto de equilibrio con el resto de la gente, el resto de las personas, de los ciudadanos de San Antonio de los Cobres, de los maestros, de la gente del ejército. Hay muchas personas que viven en San Antonio.

De hecho hay una tecnicatura en química, por lo que habría que preguntarse, ¿vamos a tener una tecnicatura en química para que no haya minería?. Estamos todos locos. Incluso, es más, la tecnicatura de minería, que está en Campo Quijano, antes estaba en San Antonio de los Cobres, y eso lo dije en la audiencia: se fue a Quijano por falta de asistencia de alumnos. Nos quejamos demasiado por decir que queremos vivir de la minería, pero no queremos minería, es medio loco. Creo que hay que trabajar más, hay que invitarlas a las personas que no están de acuerdo, hay que abrazarlos, hay que contenerlos, informarlos, hacer que aprendamos entre todos en el marco del diálogo y del respeto, porque creemos que estas cosas son positivas porque antes estas cuestiones no se hacían. Hay viejas mineras que están en la región, te habla quien nació allá y es de la región, no se hacían las consultas previas, no se hacían las audiencias públicas.

Periodista: ¿No había audiencias públicas?

L.V.: Claro, no se sabían estas cosas. Ahora vienen a decirte, señores, vamos a traer trabajo, vamos a hacer la preparación, y le decimos no. Antes venían, "tun, tun, tun", y cuando te dabas cuenta ya estaban perforando. Y hablamos muchas veces de que nos están faltando el respeto. Yo creo que no es tan así, creo que falta diálogo, nada más no hay que ser extremistas. Todos somos responsables, todos somos comprometidos y todos tenemos que luchar por una Argentina, principalmente una Salta minera.

Periodista: ¿Cómo observa la actividad minera ahora, después de un 2024 bastante duro?

L.V.: Si el 2024 estuvo medio lento, enero fue mucho más tranquilo. Pero quiero ser optimista, quiero ser positivo, quiero mirar más allá, quiero ponerme en los ojos de las grandes corporaciones y un poco aprender de ellas. ¿Por qué Rio Tinto compró Arcadium y ellos van a producir el 10% del consumo global de litio?

Periodista: O invertir u$s2.500 millones para construir en Salta una full potential...

L.V.: Además de eso, porque además de eso la compra de Arcadium fue 6.700 millones de dólares. Entonces, ¿qué va a suceder? Está bien, ralentizaron muchos proyectos chicos, pero sabemos y vemos en el mundo, estudiamos quiénes son estas empresas. No son empresas que van a invertir por 10 o 15 años. Acá mínimo son 50 años siendo muy optimista, sino como 30 años mínimo. Lo que sí sabemos y queremos comunicarle a la gente que hay muchos que dicen de que la minería se va a acabar y qué vamos a hacer, que vamos a quedar en Pampa y la Vía. Yo digo que la minería no se va a acabar, porque el ser humano necesita tecnología y si no hay minería no habría tecnología, ¿cómo hacemos para seguir el desarrollo del ser humano? Tiene que haber minería.

Periodista: Y sin minería no hay progreso...

L.V.: Si no hay minería, no hay tecnología, no hay inteligencia artificial, no hay desarrollo. Entonces, contamos con una ventaja que nosotros tenemos, no solo la sal, borato, litio, oro, cobre, tierras raras, después vendrá Permatita, Tantalgo, hay tantos minerales que se van a necesitar en el futuro.. La gente se preocupa, vos fijate, mucho por el agua y me parece bien. Hay que preocuparse, pero también hay que ocuparse, pero hay que ver qué están haciendo en Chile. En Chile están sacando el agua del mar, la están desalinizando y eso está buenísimo, porque Chile ya hace muchísimos años, antes que nosotros, lleva 10 años luz en materia de minería y más todavía, ya lo están haciendo y de hecho decir, nuestro planeta es un planeta de agua. Entonces, creo que hay que buscar las herramientas, hay que buscar cómo hacer.

Periodista: Es muy bueno el ejemplo porque Chile está entre uno de los 10 países que va a sufrir una crisis hídrica fuerte y ellos se van adelantando a esa situación. ¿En Salta deberíamos mirar lo que está pasando en el resto del mundo, para no llegar a una situación tan extrema como la de Chile?.

L.V.: Sí, pero también tenemos que pensar en la industria. ¿Cuántos autos produce Chile, aparte de la minería?, ¿qué industria tiene Chile? Muy poco. Argentina produce alimentos, yerba, tenemos campos, agroindustria, minería, petróleo, gas, tenemos todo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahora? Fortalecer la industria. Es lógico que ahora, en este momento, es complicado porque va a entrar todo barato de China, pero yo creo que la clave para poder desarrollarnos es la industria. Los países que son solo productores son países pobres, es estadística, no lo digo yo. Eso está escrito. Lo que hay que hacer es trabajar en industria. No digo que empezamos a producir baterías de litio, hagamos algún valor agregado, le demos servicios secundarios de litio, las cajas portatestigos, las ropas, muchas cosas se pueden empezar a fabricar ya, no solo en las grandes ciudades, sino en la Puna, que de hecho ya se hace, pero ir más allá con la tecnología, el ensamble de cosas, hay un montón. Que sea un valor agregado que sume la cadena de valor de la industria de litio.

Periodista: Es que Argentina tiene todo ese potencial que ayuda a la transformación tecnológica y energética...

L.V.: Hay que fortalecer la industria local, porque si hacemos solo servicio, cuando empieza a bajar la actividad, nos jode a todos porque nos va bajando lo que es el trabajo. Hay que hacer producción. No acompaña en el momento, pero creo que habría que reforzar porque hay que ser anticíclico cuando no suceden las cosas. Hay que reforzar y hay que empujar para que las cosas sucedan.