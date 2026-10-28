Ante un pinchazo en un neumático en plena autopista, el conductor tiene que reaccionar rápido, pero especialmente con calma. El hecho de sufrir una pérdida tan repentina de presión afecta la respuesta del auto y vuelve mucho más delicadas las maniobras.
Todo lo que debés evitar hacer si pinchas un neumático en la autopista
Un reventón a alta velocidad puede desestabilizar el auto y tu reacción puede convertir el problema en un accidente muy grave.
-
La odisea del estacionamiento: alquilar con cochera en CABA cuesta un 17% más, cuánto se paga según el barrio
-
¿Qué pasa si estás en la ruta y te dejan de funcionar los cambios?
Los primeros segundos son fundamentales para recuperar la estabilidad, reducir la velocidad y encontrar un lugar seguro donde detenerse. Esto es importante a tener en cuenta porque algunos errores muy comunes pueden aumentar el peligro.
Por qué no tenés que frenar en seco: el peligro de perder el control
Ante un pinchazo o reventón, frenar de golpe es una mala idea. Cuando un neumático pierde presión, disminuye su adherencia y cambia el equilibrio del vehículo. Si el conductor pisa el freno bruscamente o hace un movimiento rápido con el volante, puede terminar perdiendo el control. La recomendación es:
-
agarrar firme el volante
evitar movimientos bruscos
levantar el pie del acelerador progresivamente
dejar que el vehículo pierda velocidad
usar el freno suavemente cuando la velocidad ya sea baja
buscar un lugar seguro para detenerse
La reacción también puede variar según qué rueda haya sufrido el problema, si el pinchazo está en una rueda delantera, el auto puede tender a desviarse hacia un costado con mayor fuerza. Pero si la rueda afectada es trasera, puede aparecer una mayor inestabilidad en la parte posterior y aumentar el riesgo de sobreviraje.
Los errores críticos que aumentan el riesgo de atropellar en la vía rápida
Una vez detenido el vehículo, el peligro no desaparece, ya que en una autopista quedarse demasiado cerca de los carriles de circulación puede ser incluso más riesgoso que el propio pinchazo. Uno de los errores más frecuentes es intentar cambiar la rueda mientras pasan vehículos a pocos metros. Pero también es mejor evitar:
-
quedarse parado al lado del auto
caminar por la calzada
permanecer entre el vehículo y el tránsito
salir sin comprobar previamente que sea seguro
seguir circulando con el neumático completamente desinflado
Además, manejar durante demasiado tiempo con la rueda sin presión puede provocar daños en la llanta, la suspensión y otros componentes. Hasta detenerse en un lugar expuesto aumenta el riesgo de sufrir una colisión con otro vehículo.
El protocolo de seguridad obligatorio antes de salir del vehículo
Después de bajar la velocidad, el primer objetivo tiene que ser ubicar el auto en un sector seguro, alejado todo lo posible del tránsito. Una vez detenido, hay una serie de pasos básicos que es mejor seguir:
-
prender las luces de emergencia
ponerse el chaleco reflectante antes de exponerse al tránsito
verificar que sea seguro abrir las puertas
salir del auto únicamente cuando las condiciones lo permitan
alejarse de la calzada
ubicarse detrás de la barrera de protección, si existe
Los demás pasajeros también deben mantenerse lejos de la zona por donde circulan los vehículos. Si cambiar el neumático implica trabajar demasiado cerca del tránsito, lo más seguro es evitar hacerlo en ese lugar y pedir ayuda.
La prevención también juega un papel importante antes de salir a la ruta, por eso, revisar periódicamente la presión, controlar el desgaste de la banda de rodadura y reemplazar los neumáticos cuando corresponde reduce las posibilidades de sufrir este tipo de incidentes.
- Temas
- Autos
- neumáticos