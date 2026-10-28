Todo lo que debés evitar hacer si pinchas un neumático en la autopista + Agregar ámbito en









Un reventón a alta velocidad puede desestabilizar el auto y tu reacción puede convertir el problema en un accidente muy grave.

Ante un pinchazo en la autopista hay que actuar con calma para evitar que la situación se vuelva más peligrosa. Magnific

Ante un pinchazo en un neumático en plena autopista, el conductor tiene que reaccionar rápido, pero especialmente con calma. El hecho de sufrir una pérdida tan repentina de presión afecta la respuesta del auto y vuelve mucho más delicadas las maniobras.

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Los primeros segundos son fundamentales para recuperar la estabilidad, reducir la velocidad y encontrar un lugar seguro donde detenerse. Esto es importante a tener en cuenta porque algunos errores muy comunes pueden aumentar el peligro.

Frenar o mover el volante de forma brusca puede comprometer la estabilidad del vehículo. Pexels Por qué no tenés que frenar en seco: el peligro de perder el control Ante un pinchazo o reventón, frenar de golpe es una mala idea. Cuando un neumático pierde presión, disminuye su adherencia y cambia el equilibrio del vehículo. Si el conductor pisa el freno bruscamente o hace un movimiento rápido con el volante, puede terminar perdiendo el control. La recomendación es:

agarrar firme el volante

evitar movimientos bruscos

levantar el pie del acelerador progresivamente

dejar que el vehículo pierda velocidad

usar el freno suavemente cuando la velocidad ya sea baja

buscar un lugar seguro para detenerse La reacción también puede variar según qué rueda haya sufrido el problema, si el pinchazo está en una rueda delantera, el auto puede tender a desviarse hacia un costado con mayor fuerza. Pero si la rueda afectada es trasera, puede aparecer una mayor inestabilidad en la parte posterior y aumentar el riesgo de sobreviraje.

Mantenerse cerca de la calzada aumenta el riesgo una vez que el auto quedó detenido. Pexels Los errores críticos que aumentan el riesgo de atropellar en la vía rápida Una vez detenido el vehículo, el peligro no desaparece, ya que en una autopista quedarse demasiado cerca de los carriles de circulación puede ser incluso más riesgoso que el propio pinchazo. Uno de los errores más frecuentes es intentar cambiar la rueda mientras pasan vehículos a pocos metros. Pero también es mejor evitar:

quedarse parado al lado del auto

caminar por la calzada

permanecer entre el vehículo y el tránsito

salir sin comprobar previamente que sea seguro

seguir circulando con el neumático completamente desinflado Además, manejar durante demasiado tiempo con la rueda sin presión puede provocar daños en la llanta, la suspensión y otros componentes. Hasta detenerse en un lugar expuesto aumenta el riesgo de sufrir una colisión con otro vehículo. Antes de salir del vehículo, lo mejor es asegurar la zona y alejarse del tránsito lo máximo posible. Magnific El protocolo de seguridad obligatorio antes de salir del vehículo Después de bajar la velocidad, el primer objetivo tiene que ser ubicar el auto en un sector seguro, alejado todo lo posible del tránsito. Una vez detenido, hay una serie de pasos básicos que es mejor seguir: prender las luces de emergencia

ponerse el chaleco reflectante antes de exponerse al tránsito

verificar que sea seguro abrir las puertas

salir del auto únicamente cuando las condiciones lo permitan

alejarse de la calzada

ubicarse detrás de la barrera de protección, si existe Los demás pasajeros también deben mantenerse lejos de la zona por donde circulan los vehículos. Si cambiar el neumático implica trabajar demasiado cerca del tránsito, lo más seguro es evitar hacerlo en ese lugar y pedir ayuda. La prevención también juega un papel importante antes de salir a la ruta, por eso, revisar periódicamente la presión, controlar el desgaste de la banda de rodadura y reemplazar los neumáticos cuando corresponde reduce las posibilidades de sufrir este tipo de incidentes.

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