La lista encabezada por Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo el 53,85% de los votos y se aseguró cinco de los ocho lugares en el Jurado de Enjuiciamiento. La nueva composición tendrá un rol clave en la selección de jueces laborales.

El oficialismo del Colegio Público ganó la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura porteño.

La agrupación Unidad en Defensa de la Abogacía , vinculada al oficialismo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, se impuso en la elección de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad . La votación contó con la participación de más de 10.000 profesionales y significó un nuevo respaldo para el espacio que conduce Alejandra García .

La elección se realizó este martes y tuvo como protagonista a la lista del oficialismo del Colegio Público , que logró imponerse en la disputa por la representación de los abogados en el organismo encargado de intervenir en la selección y el control de los magistrados porteños.

El resultado se produjo después de que el mismo espacio consiguiera, semanas atrás, la victoria en la elección de representantes de la abogacía para el Consejo de la Magistratura de la Nación , donde la lista respaldada por el excamarista Ricardo Gil Lavedra obtuvo dos de las cuatro bancas en juego.

Alejandra García , presidenta del Colegio Público, celebró el resultado y puso el acento en la participación y en la continuidad de la gestión institucional.

En su mensaje, García agradeció a los más de 10.000 abogados que participaron de los comicios y destacó que el resultado representa una nueva responsabilidad para el espacio. “Hace unas semanas nos eligieron para representar a la profesión en el Consejo de la Magistratura de la Nación, hoy nos dieron esa responsabilidad también en la Ciudad”, señaló.

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía retuvo dos de las tres bancas en juego.

La titular del Colegio planteó además cuáles serán los principales ejes de trabajo de la nueva etapa: “Tenemos por delante un desafío importante: la organización de la nueva Justicia del Trabajo de la Ciudad”. Y agregó que buscarán que “la experiencia de quienes ejercemos la profesión esté presente en esa construcción para lograr una Justicia eficiente y que dé respuestas”.

También hizo hincapié en la defensa de los derechos de los abogados y en el reclamo por los honorarios profesionales: “Este respaldo nos compromete a seguir trabajando, como lo venimos haciendo desde el Colegio con acciones concretas, defendiendo nuestros derechos y exigiendo el respeto de nuestros honorarios”.

Por su parte, el referente del espacio Ricardo Gil Lavedra celebró el resultado y sostuvo que la agrupación volvió a conseguir un respaldo importante en las urnas. “La lista Unidad en Defensa de la Abogacía ha hecho una vez más una gran elección”, afirmó.

La nueva integración y el desafío del fuero laboral

Con el 53,85% de los votos y 5.548 sufragios, Unidad en Defensa de la Abogacía retuvo dos de las tres bancas correspondientes a los representantes de los abogados. La lista llevó en primer lugar a Hernán Najenson y también incorporará a Alejandra García.

En segundo lugar quedó Gente de Derecho, el espacio que conduce Jorge Rizzo, con 3.211 votos (31,17%), que conservará la tercera banca, que ocupará Andrea Campos.

La lista de La Libertad Avanza, encabezada por Diego Carbone, terminó tercera con 1.135 votos (11,02%) y no consiguió representación en el Consejo. En tanto, Los que Vemos el Colegio, de Eduardo Awad, obtuvo 291 sufragios (2,82%).

En total participaron 10.303 abogados sobre un padrón de aproximadamente 50.000 habilitados, lo que representó una concurrencia cercana al 23%.

El resultado cobra particular relevancia por el papel que tendrá el Consejo de la Magistratura porteño en la puesta en marcha de la nueva Justicia del Trabajo. El organismo deberá intervenir en el proceso de selección de 16 magistrados: diez jueces de primera instancia y seis camaristas.

Además, la elección definió la integración del Jurado de Enjuiciamiento. Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo cinco de los ocho lugares, con Ricardo Gil Lavedra, Paula Oliveto, Manuel Izura, Jimena de la Torre y Ezequiel Cassagne.