YPF anunció inversión de u$s5.000 millones y presentó el balance del 2023

Horacio Marín YPF 2.jpg

1) Aceleración de la producción de petróleo en Vaca Muerta

A partir de los niveles de competitividad y eficiencia alcanzados en los últimos años, YPF espera un crecer a partir del desarrollo de Vaca Muerta, al pasar de una producción de 97 mil barriles de petróleo por día en 2023 a 250 mil barriles de petróleo por día en 2027. Como resultado, el 80% de la producción total de petróleo de la compañía será no convencional.

2) Disciplina financiera en la gestión de inversiones

La compañía priorizará las inversiones de mayor rentabilidad, buscando maximizar el valor para sus accionistas. En este sentido, en febrero de 2024, el Directorio de la compañía aprobó un plan de optimización de yacimientos convencionales maduros. El plan contempla la salida de más de 50 bloques convencionales, que representan el 60% de la producción de petróleo convencional y el 40% de la producción de gas convencional y menos del 1% del EBITDA de la compañía. De esta forma, YPF busca racionalizar significativamente sus costos operativos, reduciendo un 50% el lifting cost en los próximos 2 años y redirigir alrededor de 800 millones de dólares de inversiones al desarrollo de Vaca Muerta.

3) Maximizar las eficiencias operativas en los negocios

En el negocio del Upstream, YPF aspira a continuar mejorando las eficiencias operativas en la perforación y fractura de pozos entre un 10% y 15% en los próximos 2 años mediante la automatización, estandarización de procesos y la incorporación de nuevas tecnologías. Adicionalmente, en el negocio del Downstream, la compañía apunta a crecer un 10% los niveles de procesamiento de sus refinerías y reducir costos operativos que le permitan mejorar los márgenes del negocio hasta 3 dólares por barril en 2027.

4) Proyecto de GNL en Argentina

El cuarto y último pilar del Plan se basa en la construcción de la primer planta de licuefacción para exportar GNL en Argentina. Se trata de un proyecto transformador para la compañía en el mediano y largo plazo, que le permitirá al país exportar anualmente unos u$s15.000 millones de gas a partir 2032. YPF espera liderar el proyecto en conjunto con otros socios de la industria.

Por último, en el plano financiero, la compañía espera mantener una política de prudencia financiera, proyectando para el 2024 niveles de endeudamiento neto de entre 1,5 y 1,7 veces el EBITDA ajustado.

YPF Vaca Muerta.jpg

Cómo fue el balance 2023 para YPF

El año pasado la compañía invirtió casi u$s5.700 millones, 36% por encima al año anterior, lo que le permitió incrementar por segundo año consecutivo la producción total de hidrocarburos 2%, totalizando en 514.000 barriles equivalentes por día.

En materia financiera, el EBITDA ajustado de YPF superó los u$s4.000 millones, lo que significó una reducción del 18% respecto del año anterior, producto principalmente de menores precios de combustibles medidos en dólares y un contexto de alta inflación, que impactó en los costos operativos.

De hecho, en 2023 la venta de combustible trepó 3% frente al año anterior, marcando un nuevo récord histórico anual, que fue abastecido principalmente a través de mayores niveles de procesamiento en las refinerías ypefianas, que crecieron un 3% en relación a 2022, y también a un incremento en las importaciones.

Sin embargo, el resultado neto arrojó una pérdida de u$s1.277 millones por la desvalorización de activos, que ya había sido anunciada días atrás. Este cargo contable surge como consecuencia del plan de optimización de yacimientos convencionales maduros aprobado por el Directorio de YPF en febrero de 2024. Horacio Marín lo considera un pilar fundamental de su Plan 4x4. Y es sin dudas, una oportunidad para que pequeñas y medianas petroleras asuman con responsabilidad y profesionalismo la tarea de sostener la producción en áreas donde YPF ya no pone el foco.

Por eso, la actividad no convencional continuó siendo el principal eje de crecimiento de YPF. La producción de shale oil creció 27% anualmente, mientras que la de gas no convencional aumentó 8%. Es más, en el último trimestre del año, la mitad de la producción de YPF provino del no convencional de Vaca Muerta.