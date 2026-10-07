YPF avanza en combustibles renovables: Santa Fe Bio firmó un acuerdo con TotalEnergies

La sociedad conformada por YPF y Essential Energy selló un contrato de compraventa de largo plazo con TOTSA TotalEnergies Trading SA para la futura producción de SAF y HVO en San Lorenzo. El proyecto demandará más de u$s400 millones y apunta a abastecer la demanda internacional de combustibles sostenibles para aviación.

Santa Fe Bio, integrada por YPF y Essential Energy, firmó un acuerdo de largo plazo con TOTSA TotalEnergies Trading SA para producir y exportar SAF y HVO desde San Lorenzo.

Santa Fe Bio , la sociedad integrada por YPF y Essential Energy para desarrollar combustibles renovables en la Argentina, firmó un acuerdo de compraventa de largo plazo con TOTSA TotalEnergies Trading SA para la futura producción de combustible sostenible para aviación, conocido como SAF, y otros combustibles renovables. La producción se realizará en la biorrefinería que la compañía proyecta reconvertir en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

El acuerdo es un paso clave para estructurar el financiamiento del proyecto bajo un esquema de Project Finance, una modalidad en la que el repago de la inversión se sostiene sobre los flujos futuros del propio emprendimiento. En ese marco, el contrato con TotalEnergies aporta previsibilidad comercial, asegura demanda para una parte central de la producción y permite avanzar en las próximas etapas de ingeniería y desarrollo.

La futura biorrefinería tendrá una capacidad estimada de alrededor de 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO, sigla que refiere al aceite vegetal hidrotratado. La producción estará orientada principalmente a mercados internacionales, donde crece la incorporación de combustibles sostenibles para aviación como parte de los compromisos de reducción de emisiones del transporte.

Según el acuerdo, TOTSA TotalEnergies Trading SA comprará la mayor parte de la producción futura de la planta bajo un compromiso firme de largo plazo. Además, tendrá un derecho de preferencia sobre los volúmenes remanentes.

Ese punto es central para el desarrollo del proyecto. En inversiones de esta escala, contar con un comprador internacional comprometido permite reducir riesgos comerciales y mejorar las condiciones para conseguir financiamiento.

La iniciativa contempla inversiones por más de u$s400 millones para la reconversión del complejo industrial de San Lorenzo. La planta buscará transformar una instalación existente en una biorrefinería capaz de producir combustibles renovables con destino exportador.

Qué producirán en San Lorenzo

El principal producto será SAF, un combustible sostenible para aviación que puede utilizarse para reducir la huella de carbono del transporte aéreo. También se producirá HVO, un combustible renovable elaborado mediante hidrotratamiento de aceites vegetales u otras materias primas aptas para este tipo de procesos.

La demanda por estos combustibles viene creciendo en los mercados internacionales, especialmente en países y regiones que avanzan con metas de reducción de emisiones para la aviación y el transporte.

En ese contexto, el proyecto busca posicionar a la Argentina como proveedor de combustibles renovables a partir de sus ventajas competitivas productivas, industriales y agroenergéticas.

El rol de TotalEnergies

La participación de TotalEnergies le da al proyecto una conexión directa con el mercado energético global. La compañía, uno de los principales actores internacionales del sector, está presente en la Argentina desde hace 48 años con actividades que abarcan producción y comercialización de gas y petróleo, además de generación de energías renovables.

A través de TOTSA TotalEnergies Trading SA, la empresa actuará como compradora de largo plazo de la mayor parte de la producción futura. Ese vínculo permitirá conectar la biorrefinería de San Lorenzo con destinos internacionales que incorporan combustibles sostenibles para aviación dentro de sus estrategias de reducción de emisiones.

YPF amplía su negocio energético

Para YPF, el proyecto forma parte de una estrategia de ampliación hacia nuevos negocios energéticos, más allá de su actividad tradicional en petróleo y gas. La participación en Santa Fe Bio le permite ingresar en un segmento vinculado con la transición energética y con potencial exportador.

La compañía busca que la biorrefinería genere inversiones, empleo, exportaciones y desarrollo industrial en la Argentina. El acuerdo con TotalEnergies funciona como una señal comercial para avanzar con las siguientes etapas del proyecto y consolidar una cadena de valor local asociada a los combustibles renovables.

El próximo paso será avanzar en la ingeniería y el desarrollo de la reconversión industrial del complejo de San Lorenzo, con el contrato de compraventa de largo plazo como respaldo para estructurar el financiamiento y definir el cronograma de ejecución.