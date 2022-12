Escenas de otro Mundial: Karpov vs. Korchnoi durante la Guerra Fría

El canal History ofrece un formidable largometraje documental sobre otro Mundial: el del ajedrez. “Korchnoi vs. Karpov - Jaque al comunismo” (“Closing Gambit, 1978, Korchnoi vs Karpov and the Kremlin”) muestra el tenso duelo entre dos maestros ajedrecistas, el disidente ruso Victor Korchnoi, compitiendo por Suiza, contra el ultimo gran paladín soviético, Anatoly Karpov. La final del “juego-ciencia” ya atraía la atención mundial cuando, por primera vez en décadas, un occidental, el estadounidense Bobby Fisher, habìa derrotado al ruso Boris Spassky, lo cual a nivel propaganda era un auténtico insulto para la URSS, que vio con alivio la extraña desaparición de Fisher (que ha generado varios largometrajes de ficción). En una parte del documental se asegura que Brezhnev odiaba especialmente la derrota de Spassky porque había perdido no sólo contra un americano, sino que encima medio hippie. Por eso, por cualquier medio había que evitar el triunfo de un traidor, ya que demolería todos los principios de las ideas de la superioridad comunista sobre la decadencia capitalista.