La policía bonaerense halló tres cuerpos en Florencio Varela en la causa por la desaparición de Brenda, Morena y Lara; hay cuatro detenidos y pericias en curso.

Allanamientos en Florencio Varela: la Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos en el marco de la búsqueda de Morena, Brenda y Lara.

La familia de las víctimas confirmó que los tres cuerpos descuartizados y enterrados dentro de una bolsa en el patio de una vivienda en Florencio Varela, corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

La investigación se concentró en una casa de Florencio Varela , a la que llegaron tras rastrear la última conexión de uno de los celulares de las víctimas. Allí, la Policía encontró los tres cuerpos descuartizados, enterrados en bolsas en el patio, algunos con signos de intento de desmembramiento y uno con una bolsa en la cabeza.

La principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas narco . Las jóvenes habrían asesinadas durante una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también se rastrearon los celulares de las víctimas. Uno de los detenidos con antecedentes ligados a la venta de drogas en la zona.

Revelaron un video registrado por cámaras de seguridad muestra a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiéndose a una camioneta blanca , que luego apareció incendiada en Florencio Varela. Las imágenes se convirtieron en un elemento clave de la investigación, que ya incluyó el hallazgo de tres cuerpos y la detención de 4 personas.

La Matanza chicas desaparecidas TN

En las imágenes se observa a la menor en el asiento del acompañante, mientras que las dos jóvenes adultas ocupan los asientos traseros. A partir de allí, desde la investigación pudieron comprobar que la patente de la camioneta era robada y que el vehículo no estaba identificado.

Unas horas después de la filmación, la camioneta fue localizada en llamas. El recorrido llevó a la policía hasta una vivienda en la intersección de Chañar y Jachal, donde, durante un allanamiento, se hallaron tres cuerpos.

Un audio clave en la investigación

Un audio enviado por una de las mujeres detenidas a su madre se convirtió en una pieza central del caso. En él, la mujer aseguró: “Me mandé una cagada, si me entrego explota todo”, reveló el periodista Diego Gabriele. Según la pesquisa, la vivienda había sido alquilada por un grupo narco del barrio 1-11-14, y se sospecha que las jóvenes fueron llevadas allí para mantener relaciones sexuales.

Un vecino de la zona describió la propiedad como una casa grande con patio, habitada por jóvenes de unos 30 años, y aseguró que no se trataba de un aguantadero.

Noticia en desarrollo.-