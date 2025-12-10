Día del Tango: Mora Godoy lo celebra con el estreno de su nuevo espectáculo "La máquina tanguera"

Luego de “Tanguera” y “Chantecler tango”, Mora Godoy presenta "La máquina tanguera" mañana en el Broadway. Record Guiness de baile en altura, bailó con el ex presidente de los EE.UU. Barack Obama, para los Rollings Stone y Lisa Minelli.

Mora Godoy: "Me dicen que estoy en mi mejor momento pero no lo creo, me canso más".

“Me sorprende el impacto que genera el tango en los jóvenes, dicen que no lo imaginaban así”, dice Mora Godoy, quien celebra el Día del Tango el 11 de diciembre con el show “La Máquina Tanguera”, en el Teatro Broadway. Bailarina y coreógrafa de tango, presentará un espectáculo que fusiona tradición y modernidad, con la fuerza del tango clásico, el electrónico y la danza contemporánea.

Creadora de los multipremiados “Tanguera” y “Chantecler tango”, record Guiness de baile en altura, bailó con el ex presidente de los EE.UU. Barack Obama , para los Rollings Stone y Lisa Minelli , entre otros. Además de los bailarines que acompañan a Godoy tendrá Invitados a los Campeones del Mundial de Tango Leandro Bojko y Micaela Garcia . Conversamos con Godoy.

Periodista: El show está pensado para todas las generaciones y edades, ¿el público del espectáculo tanguero es familiar? ¿Cómo se transmite esa pasión entre abuelos, padres e hijos?

Mora Godoy: Efectivamente es un espectáculo que no discrimina edades y es ATP, me sorprende mucho el efecto que causa en los jóvenes, que dicen “no pensábamos que el tango era así”, eso quiere decir que notan la técnica con pantalla multimedia y efectos especiales, tiene IA, no pueden creer la velocidad de las coreografías con actuación destacada de jóvenes. Eso causa un efecto contagio. Y a la gente que siempre le gustó el tango nota que este show es diferente sin perder nunca la esencia tanguera.

P.: ¿Cómo es la historia que se cuenta a través de la música y la coreografía?

M.G.: No se cuenta una historia como en “Tanguera” pero son cuadros que se entrelazan, imágenes y coreografías. El espectáculo comienza con la Tanguera del G20, la que hice en el Colón para todos los presidentes y hay un cuadro divertido que es un concurso de talentos trucho porque es bueno distender la solemnidad. Luego hay tango electrónico, que atrae a los jóvenes, hay un tema tanguero de Ysy A y un homenaje a mi papá sobre Adiós Nonino que es un estreno.

P.: ¿Cómo se reinventa cada espectáculo? ¿En qué radica la mayor novedad de este show desde tus inicios con Tanguera?

M.G.: Vuelca mis años de experiencia, en cada paso, mano o expresión de mi cara, evoca la dedicación al tango, a la danza, se ve la experiencia, la madurez, muchos me dicen que estoy en mi mejor momento. Yo no lo creo porque me canso mucho más, pero la gente, desde la expresión, siente cosas que me sorprenden cuando me las cuentan.

P.: ¿Cómo confluyen la tecnología y el arte vivo?

M.G.: Tenemos una pantalla multimedia con IA, hay un trabajo muy interesante para poder tener proyecciones e imágenes que reflejan lo que ocurre sobre el escenario junto con la iluminación.

P.: ¿Qué diferencia sentís entre presentar tu show de tango en Argentina con el resto del mundo?

M.G.: Me genera mucho más nervio y tensión, el público es más exigente, y ahora corregiremos muchas cosas. El público con sus devoluciones aportará a los ajustes. Tendremos en cuenta sus comentarios para las funciones que vendrán.