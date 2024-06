House of the Dragon temporada 2: qué dicen las primeras críticas

House of the Dragon llega el 16 de junio a HBO y Max.

La serie precuela de Game of Thrones , House of the Dragon , regresa a HBO y Max la próxima semana (16 de junio) y las primeras críticas son muy positivas.

La segunda temporada se renovó cinco días después del estreno de la primera temporada, en agosto de 2022. La serie está basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin de 2018 y está ambientada casi 200 años antes de los eventos de Game Of Thrones. Sus ocho episodios se emitirán semanalmente a partir del 16 de junio y finalizarán el 4 de agosto.

Empire otorgó a la temporada cuatro estrellas y escribió: “Por encima de todo, House of the Dragon sigue siendo un drama humano punzante y ácido; un estudio astuto, oportuno y bien realizado sobre la forma en que el poder y la sabiduría a menudo se excluyen mutuamente”.

The Independent también calificó el programa con cuatro estrellas de cinco. "Si bien se necesitan algunos episodios para que House of the Dragon alcance el tipo de espectáculo grandioso y violento que la serie hace mejor que casi cualquier otra cosa en la televisión, hay suficientes detalles de incidentes... para satisfacer la sed de sangre de los espectadores".

The Telegraph también le dio cuatro estrellas y escribió: “Se acerca el verano, y para aquellos ansiosos por una alternativa a las quemaduras solares, el fútbol y las colas en el aeropuerto, House of the Dragon tiene todo lo que pueden necesitar para pasar un buen rato”.

Otra reseña de cuatro estrellas provino del Evening Standard. “Pasamos más tiempo con cada uno de los personajes principales, libres de las limitaciones de los saltos temporales de la primera temporada, y como tal, logramos una inmersión más profunda y satisfactoria en ellos. [Olivia] Cooke, en particular, es genial como Alicent”.

Menos caritativa, sin embargo, fue la reseña de Rolling Stone, que decía: “En su segunda temporada, HotD sigue siendo un programa que confunde confusión con complejidad, lanzando oleadas de personajes poco definidos, a menudo intercambiables, a la audiencia, y esperando que a nadie le importe. porque aquí habrá dragones”.

Protagonizada por Matt Smith, Emma D'Arcy y Rhys Ifans, entre otros, la primera temporada de House Of The Dragon recibió grandes elogios y ganó el Premio Globo de Oro a la Mejor Serie de Televisión - Drama.