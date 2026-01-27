Mar del Plata: detuvieron a un hombre por intentar agredir a Javier Milei después de ensayar para su show con Fátima Florez + Seguir en









Golpeó la camioneta en la que se iba a el Presidente de la Nación junto a su escolta, en las afueras del teatro en donde practicó una versión de "El rock del gato" para cantar por la noche junto a su expareja.

La presencia de Javier Milei en Mar del Plata continúa despertando pasiones en la ciudad, en donde las convocatorias libertarias son respondidas con manifestaciones opositoras. Este martes, en la previa de su show con Fátima Florez y de protagonizar La Derecha Fest, volvió a desencadenarse una situación de tensión que involucró al propio Presidente de la Nación.

Durante el mediodía, manifestantes oficialistas y opositores se congregaron en las afueras del Teatro Roxy, al conocerse que el mandatario ensayaba un repertorio musical para cantar junto a Fátima Florez, su expareja y una de las líderes de las carteleras del verano marplatense. Se aguarda que el Jefe de Estado reitere algunas de las canciones que eligió para el Movistar Arena, en octubre del año pasado, entre ellas "El rock del gato" de la banda Ratones Paranoicos.

Ante la concentración de gente, una decena de escoltas aguardaban por la salida de Javier Milei, que rápidamente se subió a una camioneta. Entre manifestaciones de apoyo y descontento, un hombre de más de 30 años golpeó el vehículo presidencial y fue rápidamente reducido, esposado y detenido, a la espera de la disposición judicial en la vereda del mismo teatro.

Se espera que la presencia del Presidente en el show de Fátima Florez sea en torno a las 21. Tras eso, participará de La Derecha Fest como principal orador después de la intervención de una serie de académicos y políticos liberales. Según el cronograma previsto, el Presidente partirá de Mar del Plata pasada la medianoche rumbo a la Ciudad de Buenos Aires.

