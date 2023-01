Jeremy Renner fue operado tras el accidente y su estado sigue siendo crítico

“A la familia de Jeremy le gustaría expresar su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan... También están tremendamente abrumados y agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo de sus fanáticos”, dijo el representante, Sam Mast, en un comunicado.

En lo que respecta al accidente, el portal TMZ informó que la máquina quitanieves, llamada Snowcat, accidentalmente pasó por encima de una de las piernas de Jeremy, y estaba perdiendo mucha sangre a causa de la lesión. Un vecino, que es médico, pudo ponerle un torniquete en la pierna hasta que llegaron los paramédicos.

Renner, es reconocido por haber protagonizado múltiples proyectos de Marvel como Clint Barton / Hawkeye desde la película de 2011 "Thor". También fue parte de numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie "Misión: Imposible", "Arrival", "American Hustle" y "28 Weeks Later". También ha sido nominado a dos premios Oscar, incluyendo una nominación de reparto por "The Town" y una nominación a Mejor Actor por "The Hurt Locker". Actualmente protagoniza la serie de Taylor Sheridan "Mayor of Kingstown".