Kevin Spacey irá a la corte tras las nuevas denuncias de agresión sexual

El ganador del Oscar, de 62 años, fue acusado la semana pasada de cuatro cargos de agresión sexual que involucran a tres hombres en el Reino Unido, incluido “un cargo de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento”, según el Servicio de Fiscalía de la Corona.

“Aprecio mucho la declaración de CPS en la que recordaron cuidadosamente a los medios y al público que tengo derecho a un juicio justo e inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dijo la declaración de Spacey.

“Si bien estoy decepcionado con su decisión de seguir adelante, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como se pueda arreglar y me defenderé de estos cargos, que confío probarán mi inocencia”.

Se habían planteado signos de interrogación en los informes sobre si Spacey necesitaría ser extraditado de los EE. UU.

Spacey fue director artístico del Old Vic Theatre de Londres de 2003 a 2015. En noviembre de 2017, la famosa compañía dijo que había recibido 20 denuncias de comportamiento inapropiado contra la estrella luego de una investigación.

Después de pasar desapercibido durante varios años, había regresado al ojo público en las últimas semanas con dos proyectos en el Festival de Cine de Cannes: Peter Five Eight y 1242 – Gateway to the West filmes que fueron llevados al mercado de dicho festival.