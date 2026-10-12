La banda anunció la cancelación del recital previsto para el 31 de octubre en el Monumental. La preventa para clientes BBVA debía comenzar este martes, pero quedó sin efecto. Los hermanos Sardelli pidieron unos días para comunicar novedades.

Airbag suspendió su sexto River por la visita del Papa: qué pasará con las entradas.

Airbag anunció este lunes por la noche la suspensión de su sexto show en el Estadio Monumental , previsto para el sábado 31 de octubre, por las restricciones vinculadas a la preparación de la Ciudad de Buenos Aires ante la visita del Papa Leon XIV . La banda comunicó la decisión a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram y confirmó que las entradas no saldrán a la venta este martes, como estaba previsto.

“Informamos que, por motivos vinculados a la preparación de la Ciudad de Buenos Aires previstas en el marco de la visita del Santo Padre, las autoridades competentes consideran que no es factible la realización del show previsto para el 31 de octubre en el Estadio River Plate”, señalaron los hermanos Sardelli en el comunicado que acompañó la publicación.

La preventa exclusiva para clientes BBVA debía comenzar este martes 13 de octubre a las 12, mientras que la venta general estaba programada para el miércoles 14, en el mismo horario. Con la suspensión del recital, ambas instancias de venta quedaron sin efecto .

En el video, Guido Sardelli explicó que la situación cambió en los últimos días por las disposiciones relacionadas con la visita del Papa. “ Mañana salían las entradas, pero ha cambiado todo ”, expresó.

La banda anunció la suspensión del recital previsto para el 31 de octubre en el Monumental.

“Como viene el Papa, estos últimos días cambiaron ciertas reglamentaciones y todos los espectáculos masivos no se pueden realizar en la zona y ahí está nuestro concierto”, agregó el músico, al explicar los motivos que llevaron a suspender la fecha en el Monumental.

Sin embargo, el cantante pidió paciencia a los fanáticos y anticipó que el grupo trabaja en una alternativa. Como Airbag tiene compromisos previstos en México, los hermanos Sardelli solicitaron unos días antes de brindar más detalles sobre el futuro del recital. “No se desesperen porque tenemos un plan, necesitamos unos días que nos esperen. Volvemos de México y les contamos bien lo que estamos tramando”, sostuvo Guido.

Por el momento, la banda no confirmó una nueva fecha ni informó dónde podría realizarse el concierto. Se espera que los integrantes comuniquen más novedades una vez que regresen de sus compromisos internacionales.

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Airbag y su sexto River: cómo era el show anunciado

El recital del 31 de octubre iba a formar parte de la gira internacional “El Club de la Pelea Tour 2026”, con la que Patricio, Guido y Gastón Sardelli recorren distintos escenarios de la Argentina y el exterior.

Desde sus primeras presentaciones en River, en mayo de 2025, Airbag agotó cinco funciones en el Monumental y otras cuatro en el estadio de Vélez Sarsfield, en mayo de 2026. La nueva fecha iba a convertirse en su sexto recital en River y en otro capítulo de una etapa de gran convocatoria para el grupo.

El espectáculo también iba a funcionar como una nueva oportunidad para escuchar en vivo las canciones de El Club de la Pelea II, el próximo trabajo de estudio de la banda. Hasta el momento, Airbag presentó tres adelantos: “Blues del Infierno”, “Asuntos Pendientes” y “Reptiles”.

Aunque la fecha anunciada quedó suspendida, los hermanos Sardelli dejaron abierta la posibilidad de una alternativa y prometieron comunicar novedades tras su regreso de México.