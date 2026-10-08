Airbag anunció su sexto River: cuándo será el show y cómo comprar las entradas + Agregar ámbito en









La banda se presentará el 31 de octubre en el Monumental, en una única fecha en Buenos Aires hasta el momento. El anuncio llegó con un adelanto de “Epifanía”, una nueva canción de El Club de la Pelea II.

Airbag anunció su sexto River: cuándo será el show y cómo comprar las entradas.

Airbag anunció este jueves su sexto show en el Estadio Monumental para el sábado 31 de octubre. Los hermanos Sardelli volverán a River en el marco de su gira internacional "El Club de la Pelea Tour 2026", en una nueva fecha que se suma a una serie de recitales con localidades agotadas en Argentina y el exterior.

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El anuncio llegó acompañado de un adelanto de “Epifanía”, una nueva canción que formará parte de El Club de la Pelea II, el próximo trabajo de la banda. La preventa de entradas para clientes BBVA comenzará el martes 13 de octubre a las 12, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 14, en el mismo horario.

Desde sus primeros dos recitales en River, en mayo de 2025, Airbag agotó cinco funciones en el Monumental y otras cuatro en el estadio de Vélez Sarsfield, en mayo de 2026. Con el nuevo show, el grupo alcanzará los diez estadios en Buenos Aires en aproximadamente un año y medio.

Durante 2026, la gira recorrió distintas ciudades de la Argentina y pasó por Uruguay, Perú, España y Chile, con más de veinte presentaciones. Entre los recitales destacados estuvieron las fechas agotadas en el Estadio Central Córdoba de Rosario y el estadio de Belgrano de Córdoba, que reunieron a más de 60.000 personas. El tour continuará en octubre y noviembre con shows en México, Mendoza, Paraguay y Perú.

La banda se presentará el 31 de octubre en el Monumental, en una única fecha en Buenos Aires hasta el momento. El nuevo disco de Airbag: las canciones que anticipan El Club de la Pelea II Mientras continúa la gira, la banda también empieza a mostrar el material de su próximo trabajo. “Blues del Infierno”, “Asuntos Pendientes” y “Reptiles” son los tres sencillos que ya anticiparon El Club de la Pelea II y que forman parte del repertorio de los recitales.

El lanzamiento llega después del impacto de El Club de la Pelea I, el octavo álbum de estudio de Airbag, que superó los 300 millones de reproducciones y ubicó seis canciones en el Top 50 en menos de 24 horas, según informó la banda. Para su sexto River, los hermanos Sardelli preparan una puesta en escena con fuego, una escenografía de gran escala y un repertorio que combinará los principales éxitos de su carrera con las canciones que anticipan esta nueva etapa. El 31 de octubre, Airbag volverá al Monumental para sumar otro capítulo a una gira que continúa ampliando su alcance dentro y fuera de Argentina. Cuándo salen las entradas para Airbag en River La preventa exclusiva para clientes de BBVA comenzará el martes 13 de octubre a las 12, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con tarjetas de ese banco. Por su parte, la venta general se habilitará el miércoles 14 de octubre a las 12. Se podrá pagar con todos los medios de pago y también habrá seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

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