Al Pacino habría pedido un examen de ADN tras enterarse que será padre

¿Cuántos hijos tiene Al Pacino?

Alfredo James Pacino -nombre real de Al Pacino-, es padre de Julie Marie, de 33 años, fruto de su relación con la profesora de interpretación Jan Tarrant, así como a sus gemelos Olivia y Anton, ambos de 22, de su relación con Beverly D'Angelo, con quien estuvo en pareja desde 1997 hasta 2003.

En 2014, en entrevista con The New Yorker sobre la paternidad, Pacino dijo: "Soy responsable de ellos. Formo parte de su vida. Cuando no lo soy, es molesto para mí y para ellos. Así que eso forma parte de la gestalt. Y me aporta mucho. Te saca de ti mismo".