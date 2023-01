Anthony Hopkins compartió un mensaje sobre el alcoholismo y celebró su sobriedad

“Soy un alcohólico en recuperación, y para ustedes, sé que hay personas que luchan en esta época de cancelación, odio y falta de compromiso, niños que son acosados”, dijo Hopkins. “Yo digo a esto: Sé amable contigo mismo. Sé amable. Mantente fuera del círculo de toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”.

Continuó explicando que hace 47 años estaba en una “situación desesperada, desesperada” y probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida, hasta que tuvo la suerte de reconocer un día que algo andaba mal con él.

“Pero no me di cuenta de que era un tipo de condición mental, física, emocional llamada alcoholismo o adicción”, continuó. “No soy un experto en drogas. No soy experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”.

Hopkins dio un mensaje especifico para los jóvenes que están siendo menospreciados pero otros: “No los escuchen”. También animó a cualquiera que estuviera luchando contra la adicción, o cualquier problema en realidad, a hablar con alguien a quien respeten, ya sea un consejero o, para quienes lo necesitan, un programa de 12 pasos.

“Hay programas de 12 pasos en todo el mundo”, dijo el actor de The Father. “Cada ciudad, cada ciudad pequeña, cada comunidad, programas de 12 pasos que pueden ayudarte a identificar lo que eres. No cuesta nada, pero te dará una vida completamente nueva”.

Concluyó diciendo que no es un “bienhechor” y que es un “pecador”, como todos los demás, pero estar sobrio lo ayudó a tener la vida que tiene hoy.

“Así que estés donde estés, consigue ayuda. No te avergüences. Siéntete orgulloso de ti mismo, hagas lo que hagas, no dejes que nadie te menosprecie”, dijo Hopkins. “Célebre como yo me celebro, aunque yo no sepa nada”.