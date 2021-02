Allen reaccionó contra una serie

Allen y Soon Yi acusaron a los cineastas Amy Ziering y Kirby Dick de no tener “ningún interés en la verdad” y de “colaborar con los Farrow para realizar la serie documental”. Agregaron que los documentalistas se acercaron a ellos apenas hace dos meses “y les dieron solo unos días para ‘responder’”. Moses Farrow, otro hijo de la pareja, también tomó el partido de su padre, a diferencia de los demás hijos. El comunicado de Allen también le apuntó a la cadena HBO. “Lamentablemente, no es sorprendente que la cadena que transmitirá esto sea HBO, que tiene un contrato de producción permanente y una relación comercial con Ronan Farrow”, se lee en el comunicado. Ronan apoyó siempre la posición de su madre y de su hermana Dylan.