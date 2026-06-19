Los Rolling Stones anuncian un nuevo podcast oficial antes de la llegada de su álbum "Foreing Tongues"

El podcast ofrecerá una visión entre bastidores de la creación de "Foreign Tongues" a lo largo de seis episodios.

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de un nuevo podcast oficial. Como antesala a la llegada de su último álbum, "Foreign Tongues" , el 10 de julio, la banda estrenará "Speaking In Tongues" , un nuevo podcast con entrevistas a Mick Jagger , Keith Richards y Ronnie Wood , narrado por Norah Jones .

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El podcast ofrecerá una visión entre bastidores de la creación de "Foreign Tongues" a lo largo de seis episodios, en los que la banda compartirá técnicas de estudio, influencias creativas y su proceso de composición.

Además de tomas descartadas de estudio y canciones nuevas nunca antes escuchadas, el podcast también contará con la participación del productor Andrew Watt , Steve Winwood y Robert Smith de The Cure , quienes aparecen como invitados en el nuevo álbum, así como del artista que realizó la portada del disco, Nathaniel Mary Quinn . El primer episodio se estrena el 25 de junio.

"Foreign Tongues" es el sucesor de "Hackney Diamonds", de 2024. La lista completa de canciones del disco se reveló el mes pasado, y los títulos de las canciones aparecen en los dispositivos de streaming, pero en idiomas extranjeros .

El próximo disco contará con la participación de artistas invitados como Paul McCartney, Chad Smith, los mencionados Smith y Winwood y el fallecido baterista de la banda, Charlie Watts, e incluirá los sencillos previamente lanzados "Rough And Twisted" y ''In The Stars", así como una versión del clásico de Amy Winehouse "You Know I'm No Good".

Antes del lanzamiento, los Stones también se han asociado con Marvel para lanzar una serie especial de vinilos de colección para el disco, con nuevas ilustraciones de edición limitada que incluyen a Spider-Man, Hulk, el Capitán América y más.

¿Nueva gira de los Stones?

En una nueva entrevista reciente en el programa Sunday Sitdown de TODAY, Jagger habló abiertamente sobre el nuevo álbum y expresó una vez más su entusiasmo por salir de gira.

“Me encantaría. De verdad quiero… y estoy listo para ir”, respondió cuando se le preguntó si la banda planeaba anunciar más fechas de gira.

También sugirió que los fans no tendrán que esperar mucho para verlos en directo, y aunque puede que no haya una gira prevista para 2026, sí están hablando de planes para 2027.

“No creo que vayamos a hacer conciertos este año, pero ojalá podamos hacerlos el año que viene”, dijo.