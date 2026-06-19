La tercera temporada de "House of the Dragon" romperá con una tradición de la saga, según el creador de la serie + Agregar ámbito en









La tercera entrega llega este domingo tras el impacto global de las dos primeras temporadas y la consolidación de HBO Max como hogar de las historias de Westeros con el estreno este año de "El Caballero de los Siete Reinos".

La nueva temporada llega este domingo 21 de junio a HBO y HBO Max.

Este domingo llega a HBO y HBO Max el primer capítulo de la tercera temporada de House of the Dragon. Entre las novedades de esta nueva entrega, el creador y showrunner Ryan Condal adelantó al portal ScreenRant que la canción principal (la misma de Game of Thrones) será ligeramente diferente, añadiendo percusión al principio pero manteniendo la composición base de Ramin Djawadi.

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Condal reveló: "Queríamos marcar el tono más oscuro de esta temporada con algo pequeño pero perceptible. Cuando Ramin compartió esta actualización de su icónico tema, supimos que era la opción correcta".

La tercera entrega llega tras el impacto global de las dos primeras temporadas y la consolidación de HBO Max como hogar de las historias de Westeros con el estreno ese año de El Caballero de los Siete Reinos. La plataforma apuesta nuevamente por una producción de gran escala que promete más batallas, más dragones y consecuencias definitivas para los protagonistas.

Cómo será la tercera temporada de House of the Dragon Antes del estreno, ya se conoce la duración del primer episodio será de 72 minutos y presentará la Batalla del Gaznate. Se suponía que esta batalla sería el episodio final de la segunda temporada, pero se pospuso debido a las huelgas que se estaban llevando a cabo en ese momento. Sin embargo, el primer episodio de la tercera temporada de House of the Dragon dedicará tiempo suficiente a la legendaria batalla con una duración mayor para dar inicio a la temporada.

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HBO confirmó que la nueva temporada estará compuesta por ocho episodios que se estrenarán semanalmente hasta agosto. Además ya se confirmó la renovación de la serie para una cuarta temporada, que funcionará como cierre de la adaptación televisiva de la Danza de los Dragones. La serie contará con el regreso de rostros conocidos como Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Rhys Ifans y muchos más. Todas las temporadas de House of the Dragon están disponibles en HBO Max. La nueva temporada se estrena el 21 de junio.