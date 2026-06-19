Amazon MGM Studios canceló la película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman, CEO de OpenAI + Agregar ámbito en









Esta decisión se produce apenas unos meses después de la noticia de que Amazon invertirá 50.000 millones de dólares en la empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial.

Guadagnino busca nuevo estudio para su filme "Artificial".

Amazon MGM Studios canceló su participación en la producción de la próxima película de Luca Guadagnino sobre el CEO de OpenAI, Sam Altman.

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La película protagonizada por Andrew Garfield se ofrecerá ahora a otros estudios. Según informes publicados el viernes en el portal Puck, la decisión provino de Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, quien se la comunicó al cineasta nominado al Oscar y a su equipo de producción.

Esta decisión se produce apenas unos meses después de la noticia de que Amazon invertirá 50.000 millones de dólares en la empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial como parte de una "asociación estratégica plurianual" que acelerará el consumo de Amazon Web Services por parte de OpenAI.

“Sentimos el mayor respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, además de una larga relación que esperamos continuar”, declaró un portavoz de Amazon al portal THR. “Creemos que Artificial se beneficiaría más si la estrenara otro estudio y estamos trabajando estrechamente con el equipo de producción para encontrarle una nueva distribuidora”.

Altman y el jefe de Amazon, Jeff Bezos, mantienen una buena relación; el gigante de la IA estuvo entre los invitados de alto perfil a la boda de Bezos con Lauren Sanchez en Venecia el año pasado.

De qué trata Artificial de Luca Guadagnino Descrita como una película al estilo de La red social, rodada en San Francisco e Italia, Artificial está protagonizada por Garfield como Altman en una historia que narra el tumultuoso período en OpenAI en 2023, en el que fue despedido y recontratado en cuestión de días. El reparto secundario incluye a Yura Borisov, revelación de Anora, como Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI que lideró el movimiento para deshacerse de Altman, Monica Barbaro como la directora de tecnología Mira Murati, e Ike Barinholtz como el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk. La película, anunciada apenas el año pasado , marcó la tercera colaboración entre Guadagnino y Amazon MGM, después de After the Hunt, protagonizada por Garfield junto a Julia Roberts y Ayo Edebiri, y Challengers de 2024.

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