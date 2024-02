Amazon Prime Video confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de The Boys

The Boys es protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti. La cuarta temporada dará la bienvenida a Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.

The Boys está basada en el cómic best seller de la lista de The New York Times, por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes también son productores ejecutivos, y desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin y Jason Netter también son productores ejecutivos. The Boys es una producción de Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.