Amazon Prime Video reveló el tráiler oficial y la fecha de estreno de la nueva serie, Fallout

Ella Purnell es Lucy, una optimista moradora de uno de los refugios, con un espíritu muy positivo y típico americano, que todo lo puede hacer. Su naturaleza pacífica e idealista es puesta a prueba cuando es obligada a ir a la superficie para rescatar a su padre. Aaron Moten is Maximus, un joven soldado que llega al rango de escudero de la Hermandad del Acero. Él hará todo para alcanzar las metas de la Hermandad, de llevar la ley y el orden al Yermo (Wasteland), el terreno inhóspito tras el apocalipsis. Walton Goggins is “the Ghoul”, un cazarrecompensas moralmente ambiguo que lleva consigo los 200 años de historia del mundo post nuclear.

La serie es protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (Emancipation) y Walton Goggins (The Hateful Eight).

El elenco de la serie incluye a Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O'Hagan (Law & Order: SVU) y a Xelia Mendes-Jones (La Rueda del Tiempo).

Estará disponible en streaming, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Sobre Fallout

Basada en una de las series de videojuegos más grandes de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen todo y los que no, en un mundo en donde no queda casi nada que puedas tener. Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los lujosos refugios nucleares son obligados a regresar al infernal paisaje irradiado que sus ancestros dejaron atrás — y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento, que les espera.