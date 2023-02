Amazon está desarrollando una serie live action de Spider-Man Noir

Este es el segundo proyecto conocido basado en los personajes de Marvel controlados por Sony en Amazon Prime Video. Anteriormente se anunció que Amazon estaba avanzando con la serie "Silk: Spider Society" de la showrunner Angela Kang, con varios otros programas en proceso. Se desconoce en este momento qué otros personajes de Marvel aparecerán en los otros programas de Amazon, aunque Sony actualmente controla más de 900 personajes asociados con la franquicia de Spider-Man.

Oren Uziel se desempeñará como escritor y productor ejecutivo en el programa Spider-Man Noir. Uziel desarrolló el programa junto con los productores de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” Phil Lord y Christopher Miller y la ex jefa de Sony Amy Pascal, quienes son productores ejecutivos. Productor ejecutivo de Pascal a través de Pascal Pictures. Sony Pictures Television es el estudio, con Lord y Miller actualmente bajo un acuerdo general allí.

Uziel trabajó más recientemente en el guión de la comedia romántica "The Lost City", protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum. Sus otros créditos como escritor incluyen "22 Jump Street", la película "Mortal Kombat" de 2021 y "The Cloverfield Paradox". También ha trabajado en los guiones de próximas películas como “John Wick 4” y “Borderlands”, basada en el videojuego del mismo nombre.