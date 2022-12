"God of War" se convertirá en serie para Amazon Prime Video

Según un comunicado de prensa, "la serie sigue a Kratos, el dios de la guerra, quien, después de exiliarse de su pasado empapado de sangre en la antigua Grecia, cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard. Cuando muere su amada esposa, Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo separado para esparcir sus cenizas desde el pico más alto, el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica disfrazada, que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y forzará Kratos para luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo".

Rafe Judkins, quien presenta The Wheel of Time para Amazon, también está presentando God of War, que fue desarrollado para televisión y escrito por los nominados al Oscar de Children of Men, Mark Fergus y Hawk Ostby.

Los juegos originales de God of War comenzaron su historia en la antigua Grecia cuando Kratos, un feroz guerrero espartano apodado el Fantasma de Esparta, mató a Ares y se convirtió en el nuevo Dios de la Guerra. God of War 2018 renovó la franquicia con una historia mucho más cargada de emociones sobre Kratos que deja atrás su vida de violencia y tiene una familia en Midgard, lo que lo lleva a todo tipo de conflictos con dioses y monstruos nórdicos, incluidos Odin, Thor y el valquirias.